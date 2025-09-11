Taylor Frankie Paul es un rostro conocido en el mundo de las redes sociales, especialmente en TikTok, donde lidera el hashtag #MomTok, que la ha llevado a tener una comunidad fiel. Ella catapultó su fama a nivel internacional cuando formó parte del reality “Secret Lives of Mormon Wives” (en español: “Las vidas secretas de las esposas normonas”), el cual sigue a un grupo de madres influencers, mientras lidian con las complejidades de su vida personal y profesional; sin embargo, el escándalo se destapó cuando se reveló que había existido entre sus integrantes un intercambio de parejas dentro de su comunidad mormona en Utah. Si bien, estuvo en las dos primeras temporadas, ahora que anunció su ingreso a “The Bachelorette”, los que siguen el show que se emite por Hulu se preguntan si continuará en él. Averígualo a continuación.

La audiencia está lista para ver qué versión de Taylor conoceremos esta vez en "The Bachelorette 22" (Foto: Taylor Frankie Paul / Instagram)

¿TAYLOR FRANKIE PAUL RENUNCIÓ A “SECRET LIVES OF MORMON WIVES” TRAS INGRESAR A “THE BACHELORETTE”?

Después de anunciar que protagonizará la temporada 22 de “The Bachelorette”, Taylor Frankie Paul señaló que también continuará en el exitoso reality “Secret Lives of Mormon Wives”. Así lo dio a conocer durante su participación en el podcast “Call Her Daddy” de Alex Cooper, este 10 de septiembre de 2025.

Cuando le consultaron si continuaría en “Las vidas secretas de las esposas mormonas” tras revelar que estará en “The Bacherolette”, ella confirmó que formará parte de ambos programas. Asimismo, calificó de surrealista el hecho de que la hayan llamado para integrar el show sobre citas y relaciones amorosas, y aunque estaba nerviosa por este nuevo reto, aún no la ha afectado.

En la conversación contó que tenía cierto recelo de ir al programa porque es madre soltera de tres hijos, pero después se convenció de que podrá lograrlo como otras madres de familia que tienen hijos bajo su cuidado.

Taylor es la figura central del reality de Hulu “Secret Lives of Mormon Wives” (Foto: Taylor Frankie Paul / Instagram)

“Pero también pienso, por otro lado, que las otras dos mamás de mi grupo de Secret Wives [Jen Affleck y Whitney Leavitt] participan en ‘Dancing with the Stars’ y trajeron a su familia, pero también a sus esposos. Así que me pregunto: ¿es posible hacerlo como madre soltera? ¿Puedo hacerlo de forma realista, por mucho que lo desee? Y pensé: ‘Puedo, si quieres, puedes, y al final, todo se reduce a eso’. Así que pensé: ‘Lo haré funcionar, puedo pedir más ayuda’”, indicó.

Tras sus revelaciones, Taylor Frankie Paul estará en dos realities de alto perfil al mismo tiempo, lo que la llevará a tener más atención mediática, tanto positiva como crítica, algo que la acompañado en su vida.

La temporada 22 de “The Bachelorette” se estrenará en ABC en 2026, mientras que “The Secret Lives of Mormon Wives” retorna con su tercera temporada el 13 de noviembre de 2025 a través de Hulu.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí