¡Estupendas noticias para los swifties! La serie documental “The End of an Era”, producción que explora el detrás de escena de la icónica gira "The Eras Tour" de Taylor Swift, llegó a Disney+. Pero, ¿sabes exactamente cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo? Pues, para descubrirlo, repasa la siguiente guía de episodios. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la docuserie ofrece una mirada íntima a la vida de la cantautora mientras sus conciertos son tendencia y emociona a los fans en todo el mundo.

Además, cuenta con la participación de miembros de su familia (como su madre y su prometido Travis Kelce) y amigos (como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE END OF AN ERA”

La serie documental de Disney+ se compone de 6 capítulos en total, los cuales están programados para estrenarse entre el 12 y el 26 de diciembre del 2025.

Calendario de estreno de “The End of an Era”:

Episodios 1 y 2 : viernes 12 de diciembre del 2025

viernes 12 de diciembre del 2025 Episodios 3 y 4 : viernes 19 de diciembre del 2025

viernes 19 de diciembre del 2025 Episodios 5 y 6: viernes 26 de diciembre del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE END OF AN ERA”?

Para el público en Estados Unidos, los horarios exactos de lanzamiento de los capítulos de “The End of an Era” son:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. Hora Central (CT) 2:00 a.m. Hora del Este (ET) 3:00 a.m.

Por otro lado, para los espectadores internacionales, esta es la programación establecida:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “THE END OF AN ERA”?

Tal como te puedes imaginar, la docuserie es exclusiva de Disney+ en todos sus territorios.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En EE. UU., recuerda que estos son los planes disponibles:

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

Cabe resaltar que el primer episodio de “The End of an Era” tendrá una emisión especial en la cadena ABC, el mismo viernes 12 de diciembre a las 8:00 p.m. (ET).

EL ÚLTIMO CONCIERTO DE “THE ERAS TOUR” TAMBIÉN LLEGÓ AL STREAMING

Coincidiendo con el estreno de la serie documental, Disney+ también lanzó “Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show“, el registro del concierto final de la gira realizado en Vancouver, Canadá.

Y sí, ya lo puedes ver en la famosa plataforma de streaming.

El póster de "The End of an Era", serie documental sobre la gira "The Eras Tour" de Taylor Swift dirigido por Don Argott y Sheena M. Joyce (Foto: Object & Animal / Disney+)

