Harlan Coben regresa a Netflix con otra adaptación de sus novelas después de “Run Away”, “Missing You”, “Fool Me Once”, “Stay Close”, “The Stranger”, “Safe”, “The Innocent”, “Gone for Good” y “Hold Tight”. Se trata de “Te encontraré” (“I Will Find You” en su idioma original), que sigue a un padre inocente condenado a cadena perpetua por asesinar a su propio hijo y que recibe pruebas contundentes de que su hijo podría seguir vivo. Esto lo obliga a planear una fuga de prisión para descubrir la verdad. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

El drama policiaco del creador y productor ejecutivo Robert Hull (“Quantum Leap”, “Alcatraz”) tiene a Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia y Erin Richards como protagonistas. A ellos se suman actores como Jonathan Tucker, Madeleine Stowe, Clancy Brown, Logan Browning, Vas Saranga y Chi McBride.

“El reparto que hemos reunido es sencillamente fenomenal”, señaló Hull a Tudum. “Cualquiera de estos increíbles artistas sería un sueño por sí solo. El hecho de que hayamos logrado reunirlos a todos es una prueba del poder narrativo de Harlan y del increíble apoyo de todo el equipo de Netflix. Estoy deseando verlos dar vida a estos personajes”.

Ashton Cressman interpreta a Matthew, el hijo al que David supuestamente asesinó, en la serie "Te encontraré", basada en la novela de Harlan Coben (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “I WILL FIND YOU”?

“Te encontraré” adapta la novela homónima de Harlan Coben de 2023. Se trata de la primera serie fruto de la colaboración de Coben con Netflix que se desarrolla en Estados Unidos. Las anteriores se han ambientado en países de toda Europa, como el Reino Unido, Francia y España.

“Netflix ha sido un socio creativo increíble en todo el mundo, y ahora podemos volver a casa y hacerlo aquí en Estados Unidos”, aseguró Coben a Tudum. “Tenemos un equipo de ensueño”.

¿DE QUÉ TRATA “TE ENCONTRARÉ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “I Will Find You” narra la historia de “David Burroughs, un padre condenado injustamente a cadena perpetua por el asesinato de su hijo. Cuando recibe la noticia de que su hijo podría estar vivo, David se embarca en una búsqueda de la verdad que lo lleva fuera de prisión y a un mundo de engaño y desesperación.”

Por lo visto en el tráiler, una fotografía que demuestra que su hijo Matthew está vivo lo cambia todo para David. No solo decide escapar de prisión, también está dispuesto a todo para encontrar a su hijo y descubrir a los responsables de la tragedia que vivió. ¿Lo consigue?

¿CÓMO VER “TE ENCONTRARÉ”?

“I Will Find You” se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la adaptación de otra novela de Harlan Coben solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “I WILL FIND YOU”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TE ENCONTRARÉ”

Sam Worthington como David Burroughs

Britt Lower como Rachel Mills

Milo Ventimiglia como Hayden

Erin Richards como Cheryl Dreason

Jonathan Tucker como Adam Mackenzie

Madeleine Stowe como Gertrude Payne

Clancy Brown como Nicky Fisher

Logan Browning como Sarah Greer

Vas Saranga como Agent Dev Chopra

Chi McBride como Max Williams

Hugh Thompson

Peter Outerbridge

Christopher Redman

Eric Johnson

Greg Bryk

Kate Vernon

Tara Rosling

Darrin Baker

Aaron Ashmore

Nicola Correia-Damude

Rachel Wilson

Billy MacLellan

Dan-e-o

Britt Lower da vida a Rachel Mills, la excuñada de David y una exreportera condecorada, en la serie de drama y suspenso "I Will Find You" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “I WILL FIND YOU”?

“Te encontraré”, que cuenta con Robert Hull, Harlan Coben, Bryan Wynbrandt, Steven Lilien y John Weber como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TE ENCONTRARÉ”?

El rodaje de “I Will Find You”, producida por las compañías Final Twist Productions, I Have an Idea Productions y Netflix Worldwide Productions, tuvo lugar en Kingston, Ontario y Toronto, Ontario, desde abril hasta agosto de 2025.

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