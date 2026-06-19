Desde su estreno, el 18 de junio de 2026, “Te encontraré” (“I Will Find You” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las series de Netflix más populares de Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. La historia de un padre que tras cumplir cinco años de prisión por el asesinato de su hijo, descubre que el pequeño podría estar vivo. Decidido a descubrir la verdad, escapa de la cárcel y con ayuda de su excuñada sigue la única pista que tiene para llegar a los responsables de su tragedia y recuperar a Matthew (Ashton Cressman).

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Si ya viste los ocho episodios del drama policiaco basado en la novela homónima de Harlan Coben y protagonizado por Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia y Erin Richards, probablemente estés en busca de producciones similares. La plataforma de streaming de la N roja tiene varias opciones en su amplio catálogo, y puedes encontrar sus recomendaciones en la sección “Más títulos similares a este”.

Por lo tanto, te comparto esta lista con algunas películas y series que aparecen en dicha sección. Por supuesto, incluye otras producciones inspiradas en libros de Harlan Coben. De hecho, la primera recomendación también empieza con una fotografía que cambia la vida de la protagonista, al igual que “I Will Find You”.

LAS SERIES Y PELÍCULAS QUE DEBES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “TE ENCONTRARÉ”

1. Solo una mirada

Basada en la novela homónima del exitoso autor Harlan Coben, “Solo una mirada” es una miniserie polaca de suspense y misterio que tiene seis episodios y narra la historia de Greta, una diseñadora de joyas que lleva una vida tranquila y feliz junto a su familia. Cuando descubre una antigua fotografía en la que aparece su esposo de joven junto a personas desconocidas su vida empieza a desmoronarse.

Sinopsis: “Cuando una inquietante foto aparece misteriosamente, una mujer se ve obligada a enfrentar verdades ocultas y recuerdos borrosos para proteger a su esposo y sus oscuros secretos.”

En la serie "Solo una mirada", la actriz polaca Maria Dębska interpreta a Greta, una diseñadora cuya vida se desmorona tras el hallazgo de una fotografía (Foto: Netflix)

2. Siempre fiel

Dirigida por André van Duren, “Siempre fiel” (“Faithfully Yours”) es una película de suspense holandesa de 2022 que narra la historia de dos amigas se escabullen para tener aventuras secretas. Sus planes se arruinan cuando una de ellas desaparece misteriosamente. Este largometraje ganó el premio Golden Film.

Sinopsis: “Dos amigas se cubren las espaldas mutuamente para escabullirse y vivir aventuras secretas, pero su elaborada red de mentiras se viene abajo cuando una de ellas desaparece.”

"Siempre fiel" ("Faithfully Yours") es un thriller de misterio y crimen de 2022 que sigue a dos amigas que escapan juntas a la costa de Bélgica para tener aventuras secretas (Foto: Millstreet Films)

3. No hables con extraños

“No hables con extraños” (“The Stranger”) sigue a Adam Price, un padre de familia cuya vida parece perfecta hasta que una misteriosa mujer se le acerca en un bar y le revela un secreto impactante sobre su esposa. Este thriller de misterio se basa en otra novela de Harlan Coben.

Sinopsis: “En esta serie de suspenso, ante las revelaciones que una desconocida hace de su esposa, la vida de Adam Price da un vuelco... y lo deja envuelto en una maraña de secretos.”

4. Fin de semana en Croacia

“Fin de semana en Croacia” (“The Weekend Away”) es un thriller psicológico de Netflix que sigue a Beth (Leighton Meester), quien se convierte en la principal sospechosa de la desaparición de su amiga Kate tras una noche de fiesta en Croacia. A medida que avanza la investigación, salen a la luz una red de engaños y oscuros secreto.

Sinopsis: “Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje de chicas a Croacia, Beth se apresura para averiguar qué sucedió. Pero cada pista la lleva a más engaños.”

"Fin de semana en Croacia" es una película de suspenso estadounidense de 2022 dirigida por Kim Farrant a partir de un guion de Sarah Alderson (Foto: Netflix) / Ivan Sardi/Netflix

5. Indomable

Creada por Mark L. Smith y Elle Smith, “Indomable” (“Untamed”) es una miniserie de Netflix que sigue a Kyle Turner (Eric Bana), un agente especial del Servicio de Parques Nacionales que se dedica a imponer la ley humana a la naturaleza salvaje, mientras investiga la brutal muerte de una joven no identificada que cayó desde la cima de una formación rocosa”.

Sinopsis: “Tras la muerte de una mujer en el Parque Nacional de Yosemite, un agente es arrastrado a un territorio donde las únicas leyes que existen son las de la naturaleza.”

Kyle Turner (Eric Bana) es el protagonista de la miniserie de suspenso "Indomable", que sigue los pasos del agente Kyle Turner tras el hallazgo de un crimen en el Parque Nacional de Yosemite (Foto: Netflix)

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