“Te irás al infierno” (en inglés: "Straight to Hell" y en su idioma original: "Jigoku ni ochiru wa yo") es la nueva serie de Netflix que pone la lupa sobre la figura de Kazuko Hosoki, la vidente que—en su momento—tuvo a todo Japón pendiente de sus predicciones y de sus frases lapidarias sobre el destino de la gente. Así, desde los sets de televisión hasta los clubes nocturnos de Tokio, la producción se adentra en una vida marcada por la ambición, el escándalo y la construcción de un personaje capaz de fascinar y aterrar a partes iguales.

Vale precisar que este proyecto forma parte de la apuesta reciente de la plataforma de streaming de la “N” roja por contar historias basadas en personajes polémicos de la historia contemporánea.

La dirección, por su parte, está a cargo de Tomoyuki Takimoto y Norichika Ohba, con un guion de Manaka Monaka y la producción de Django Film.

¿DE QUÉ TRATA “TE IRÁS AL INFIERNO”?

“Te irás al infierno” se centra en la vida de Kazuko Hosoki (Erika Toda), una figura real que pasó de sobrevivir al hambre en la posguerra a convertirse en la “Reina de Ginza”, gracias a su éxito manejando clubes nocturnos en Tokio antes de reinventarse como la pitonisa más influyente del país.

En ese sentido, el eje del drama es descubrir quién era realmente esta mujer detrás de su imagen televisiva, de sus libros superventas con récord Guinness y de los rumores de estafas espirituales y conexiones con el hampa.

Cabe resaltar que la historia abarca aproximadamente 60 años, desde mediados del siglo XX hasta comienzos del XXI, y explora cómo Hosoki usó su carisma y su estilo frontal para dominar la TV y las editoriales, al mismo tiempo que acumulaba enemigos y sospechas.

La trama se articula, además, desde la mirada de Minori Uozumi (Sairi Itô), una escritora que debe redactar la autobiografía de Hosoki y termina enfrentada a ella en una lucha de voluntades llena de secretos y manipulaciones.

MIRA EL TRÁILER DE “TE IRÁS AL INFIERNO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TE IRÁS AL INFIERNO”?

El papel de Kazuko Hosoki recae en Erika Toda, actriz reconocida por trabajos en “Death Note”, “La espada del inmortal” y “Goemon”, quien en “Te irás al infierno” encarna tanto el magnetismo público como la soledad y los excesos del personaje.

Junto a ella, Sairi Ito interpreta a Minori Uozumi, la escritora encargada de su autobiografía, mientras Toko Miura y figuras como Eita Okuno, Kentaro Tamura, Ayumu Nakajima, Gaku Hosokawa, Yuko Nakamura, Miwako Ichikawa y Kazuya Takahashi completan el amplio reparto.

¿CÓMO VER “TE IRÁS AL INFIERNO”?

“Te irás al infierno” se estrena en Netflix el lunes 27 de abril del 2026, con un lanzamiento global en la plataforma.

Por lo tanto, para disfrutar de sus 6 episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Te irás al infierno", serie centrada en la vida de Kazuko Hosoki, la adivina más famosa de Japón (Foto: Django Film / Netflix)

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