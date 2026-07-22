Después de años de amistad, Haya (Nour Al Ghandour) está convencida de que Jawad (Ali Kakuli) nunca será más que su mejor amigo, pero eso cambia cuando él presenta a su novia y anuncia su casamiento en “Te quiero desde siempre” (“Love in Slow Motion” en inglés y “Ahbak Min Zaman” en su idioma original). Solo en ese momento, la protagonista de la película árabe de Netflix comprende que cometió un error al no darle una oportunidad a Jawad. desesperada, decide reconquistarlo y sabotear su relación con Zeina (Noha Nabil). ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

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La trama de esta comedia romántica en lengua árabe, dirigida por Elie El Semaan a partir del guion de Eyad Saleh, profundiza en los enredos clásicos de la friend zone, el mal momento (timing) y la vulnerabilidad emocional. Además, la película promete una visión original de la clásica historia de amigos que se enamoran.

Nour Al Ghandour y Ali Kakuli) son los protagonistas de “Te quiero desde siempre”, que también cuenta con las actuaciones de Noha Nabil, Fatma Al Sherif, Shooq Al Hadi, Elie Mitri, Mahira Abdelaziz y Neshan Der Haroutiounian.

Haya (Nour Al Ghandour) se da cuenta de que está enamorada de Jawad (Ali Kakooli) demasiado tarde en la comedia romántica árabe "Te quiero desde siempre" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “TE QUIERO DESDE SIEMPRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Te quiero desde siempre”, “el mundo de Haya se derrumba cuando su mejor amigo se compromete… ¿Quién habría imaginado que el verdadero amor se escondía detrás de la amistad?”

Por lo visto en el tráiler, cuando Jawad le revela que se va a casar con Zeina, el mundo de Haya se desmorona. Pero no planea quedarse de brazos cruzados. Decide hacer de todo por arruinar el romance de su amigo y lograr que él vuelva a fijarse en ella.

Haya comete varias locuras para conseguir su objetivo y documenta cada paso en sus vlogs personales, donde comparte divertidas reflexiones. Una de las personas que más la apoya es su leal tía.

¿CÓMO VER “TE QUIERO DESDE SIEMPRE”?

“Te quiero desde siempre” se estrenará el jueves 23 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LOVE IN SLOW MOTION”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TE QUIERO DESDE SIEMPRE”

Nour Al Ghandour como Haya

Ali Kakooli como Jawad

Noha Nabil como Zeina

Fatma Al Sherif / Fatima Alshereef

Shooq Al Hadi / Shoug AlHadi

Elie Mitri

Mahira Abdelaziz

Neshan Der Haroutiounian

Nour Al Ghandour interpreta a Haya, Ali Kakooli interpreta a Jawad y Noha Nabil interpreta a Zeina en la comedia romántica árabe "Te quiero desde siempre" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LOVE IN SLOW MOTION”?

“Te quiero desde siempre”, producida por Jamal Sannan y Eagle Films, tiene una duración de 91 minutos, es decir, 1 hora y 31 minutos.

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