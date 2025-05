Uno de los momentos más épicos de ‘Dragon Ball Z’ fue la vez que ‘Gokú’ se transformó por primera vez en ‘Super Saiyajin’. Te menciono esto porque ahí pudimos escuchar por primera vez el sonido del aura del guerrero cuando está con el cabello rubio y posee una fuerza inimaginable. Ese sonido, como muchos otros, tiene un origen. El tema es que que no todos lo conocen. Si deseas pertenecer al equipo de los que sí lo saben, esta nota es para ti.

Primero que nada voy a recalcarte que si quieres revivir como se debe la ya indicada gran transformación del ‘saiyajin’ criado en la Tierra, puedes ver por completo el capítulo número 95 del mencionado anime, que fue titulado ‘Finalmente Gokú se transforma en el Legendario Super Saiyajin’. Para mí, es de los mejores que existen.

Pero tranquilo(a) si es que no quieres mirar el mencionado episodio. Igual aquí te recordaré que ‘Gokú’ se transformó en ‘Super Saiyajin’ a raíz de la muerte de su mejor amigo, ‘Krilin’. A él le enojó bastante que ‘Freezer’ lo asesinara haciéndolo explotar, y esa ira lo llevó a expulsar un gran poder, que ocasionó que su cabello pasara de negro a rubio y que escucháramos, por primera vez el sonido de un aura tan característico en las transformaciones de ‘Super Saiyajin’.

'Gokú' transformándose en 'Super Saiyajin' por primera vez en 'Dragon Ball Z'. Lo hizo en el planeta 'Namekusei' mientras luchaba contra 'Freezer'.

Por si no lo sabías, Hidenori Arai, según MeriStation, fue el encargado de diseñar los efectos de sonido del anime creado por Akira Toriyama. Él, realmente, hizo un trabajo magnífico. Con respecto al sonido del aura de los ‘Super Saiyajin’, él explicó, en una conferencia realizada en 2011, que se basó en lo que escuchan los bebés cuando están dentro del útero de su madre.

'Gokú' transformado en 'Super Saiyajin' a punto de darle una gran paliza a 'Freezer'.

“Entonces, lo que más seriamente pensamos fue en el sonido del aura. Todo el mundo lo expresa con el sonido ‘swoosh swoosh swoosh...’, pero nos lo tomamos muy en serio cuando lo hicimos, y una vez que se genera el aura, tiene que seguir sonando todo el tiempo que la luz esté encendida, incluso si la persona está hablando o hay música sonando. Esta es la parte más molesta, pero cuando sale para un primer plano, sale con un estruendo, pero incluso cuando vuelve a entrar hace un ruido de silbido constante. En ese momento, nuestra empresa había adquirido una máquina llamada Harmonizer, y esta estaba hecha usando un desfasador, un armonizador y un sintetizador, además de un efecto de retroalimentación de cinta de 6 mm. No recuerdo mucho sobre qué materiales utilicé, ya que probé muchas cosas diferentes. Probamos esto con una variedad de cosas, pero con este ciclo, hay un sonido similar al gruñido de un tren dentro del útero de tu madre, y esto está hecho para ser similar a ese ciclo. Así que es un sonido que no les resulta extraño a los niños cuando lo oyen”, manifestó en ese entonces.

“Siempre me ha gustado la ciencia, así que he estado leyendo libros sobre ese tipo de cosas desde que era pequeño, y sabía que ese sonido era ese tipo de sonido. Además, como mencioné anteriormente, existen similitudes entre la música y los efectos de sonido. Entonces, al igual que con los instrumentos musicales, hay tres elementos de la música: melodía, ritmo y armonía. El ritmo ciertamente tiene una gran influencia en las personas. Por ejemplo, si un sonido de fricción como este ‘swoosh swoosh’ se conecta de manera continua y lo escuchas una cierta cantidad de veces, se graba en tu mente y luego no necesitas escucharlo muy a menudo después de eso. Por eso pienso mucho en este ciclo cuando creo diversas cosas. Mi política siempre ha sido ‘crear sonidos que no tengan un impacto negativo en los niños’ y ‘crear sonidos que combinen con la música’. Supongo que las únicas cosas que hice en serio fueron esto y el sonido de ‘Kienzan’ (la famosa técnica de ‘Krilin’)”, añadió.

Ahora que ya sabes todo esto, es increíble, ¿verdad? A mí me sorprendió bastante. No olvides compartir esta nota para que más personas reciban la información. Ya en una próxima oportunidad te compartiré datos curiosos sobre ‘Dragon Ball’. ¡Cuídate!

