Ted Lasso vuelve a la cancha, pero esta vez no exactamente donde lo dejamos. Y es que, después de más de tres años sin nuevos episodios, la serie de Apple TV+ retorna a las pantallas con una cuarta temporada que retoma la historia de su entrañable entrenador para un desafío distinto al que lo hizo famoso. Así, si eres de los que sigue la carrera del buen Ted desde su primera entrega, aquí te cuento todo lo que necesitas saber para no perderte ni un solo capítulo de su gran regreso al streaming. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la trama de esta nueva etapa lleva a Ted Lasso de vuelta a Inglaterra, luego de haberse instalado en Kansas junto a su hijo al cierre de la tanda de episodios anterior.

Sin embargo, en esta ocasión, nuestro protagonista no dirige al primer equipo masculino del AFC Richmond, sino a un plantel femenino de segunda división.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ted Lasso” - Temporada 4:

GUÍA DE EPISODIOS DE “TED LASSO” - TEMPORADA 4

La cuarta entrega de la serie de Apple TV+ consta de 10 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre agosto y octubre del 2026.

Calendario de estreno de “Ted Lasso” - Temporada 4:

Episodio 1: miércoles 5 de agosto del 2026

miércoles 5 de agosto del 2026 Episodio 2: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Episodio 3: miércoles 19 de agosto del 2026

miércoles 19 de agosto del 2026 Episodio 4: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Episodio 5: miércoles 2 de septiembre del 2026

miércoles 2 de septiembre del 2026 Episodio 6: miércoles 9 de septiembre del 2026

miércoles 9 de septiembre del 2026 Episodio 7: miércoles 16 de septiembre del 2026

miércoles 16 de septiembre del 2026 Episodio 8: miércoles 23 de septiembre del 2026

miércoles 23 de septiembre del 2026 Episodio 9: miércoles 30 de septiembre del 2026

miércoles 30 de septiembre del 2026 Episodio 10: miércoles 7 de octubre del 2026

Importante: aunque el calendario oficial marca los estrenos para los días miércoles, Apple TV+ suele adelantar sus lanzamientos en varios países, de modo que miles de suscriptores acceden a los nuevos capítulos desde la noche del martes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “TED LASSO” - TEMPORADA 4?

Según el patrón habitual de la plataforma de streaming, cada episodio de la temporada 4 de “Ted Lasso” quedará disponible de acuerdo con la siguiente programación:

Horario Países Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los martes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los martes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales, ya que pueden modificarse según cómo esté configurado el servicio de streaming en cada región.

¿CÓMO VER “TED LASSO” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, “Ted Lasso” se transmite de manera exclusiva a través de Apple TV+.

Entonces, para disfrutar de la cuarta entrega de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Por supuesto, las primeras temporadas de la ficción también están disponibles en el servicio de streaming para quienes quieran repasar la historia completa a propósito del estreno de los nuevos capítulos.

El póster oficial de la temporada 4 de la galardonada serie de comedia "Ted Lasso" (Foto: Apple TV)

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