La cadena Telemundo a partir del domingo 31 de agosto hará cambios en su programación estelar dominical. Ofrecerá una experiencia renovada para celebrar la recta final de Top Chef VIP 4 y la vuelta en vivo del show Pica y se extiende. Si eres fan del reality culinario conducido por Carmen Villalobos o del espacio de entretenimiento y noticias con Lourdes Stephen y Carlos Adyan, aquí tienes todos los detalles sobre los cambios y por qué se producen.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE TELEMUNDO PARA LOS DOMINGOS?

Telemundo reestructura el prime time dominical a partir de este 31 de agosto. La nueva parrilla refuerza el espacio de realidad y entretenimiento en vivo, potenciando los programas favoritos del público y asegurando una velada cargada de emociones, exclusivas y sorpresas al cierre del fin de semana.

Top Chef VIP 4 : ahora inicia a las 7 pm ET y se extiende hasta las 10 pm ET , sumando tres horas de competencia, drama y adrenalina culinaria.

: ahora , sumando tres horas de competencia, drama y adrenalina culinaria. Pica y se extiende: regresa con emisiones en vivo, comenzando cada domingo a las 10 pm ET hasta las 11 pm ET, justo al concluir Top Chef VIP. El programa promete más espectáculos, entrevistas exclusivas y cobertura de lo que ocurre tras cámaras en la famosa cocina del reality.

Telemundo reordena domingos: “Top Chef VIP” se extiende y “Pica y se extiende” vuelve en vivo (Foto: Telemundo)

Este cambio permite al público disfrutar tanto de la fase más emocionante del concurso culinario como de todo el análisis, chisme y entretenimiento de “Pica y se extiende”, inyectando frescura y continuidad a la noche del domingo.

¿POR QUÉ TELEMUNDO CAMBIÓ LA PROGRAMACIÓN DOMINICAL?

La decisión responde, principalmente, a la necesidad de mantener la audiencia conquistada por realidades de talento y cocina, tras el cierre de “Pase a la fama”. Apostar por formatos como Top Chef VIP y Pica y se extiende, que han demostrado éxito de audiencia y cuentan con base fiel, permite a la cadena capitalizar el prime time y ofrecer una experiencia integral de entretenimiento y actualidad. El relanzamiento de “Pica y se extiende” traslada la emoción de la competencia directamente al análisis y el espectáculo, asegurando que Telemundo siga liderando las noches dominicales para el público hispanohablante.

Telemundo hizo los cambios tras el final de programa “Pase a la fama”. (Foto: Telemundo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí