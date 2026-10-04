Una isla japonesa, una granja de fresas y un diseñador de la ciudad que atraviesa una mala racha: esos son los elementos que cruzan caminos en “Temporada de amor” (en inglés: “Merry Berry Love”), la nueva comedia romántica de Disney+ y Hulu que une a Corea del Sur y Japón en una misma producción protagonizada por Ji Chang-wook y Mio Imada. Así, si eres de los que quiere maratonear el show televisivo desde ya, aquí te cuento cuándo sale cada capítulo y a qué ritmo llegará la ficción a las pantallas.

Vale precisar que la serie narra la historia de Karin Shirahama (Mio Imada), una agricultora japonesa que dedica todo su esfuerzo a cultivar las mejores fresas.

Eventualmente, su vida da un giro total cuando conoce a Lee Yubin (Ji Chang-wook), un diseñador de espacios coreano al que le va mal en la vida.

Lo cierto es que su primer encuentro resulta muy incómodo y, por si fuera poco, un malentendido los obliga a pasar mucho tiempo juntos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Temporada de amor”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “TEMPORADA DE AMOR”

La serie coreano-japonesa de Disney+ y Hulu se compone de 10 capítulos en total, los cuales tienen una duración aproximada de 54 minutos cada uno y están programados para lanzarse entre octubre y noviembre del 2026.

Calendario de estreno de “Temporada de amor”:

Episodios 1 y 2: miércoles 7 de octubre del 2026

miércoles 7 de octubre del 2026 Episodios 3 y 4: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Episodios 5 y 6: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Episodios 7 y 8: miércoles 28 de octubre del 2026

miércoles 28 de octubre del 2026 Episodios 9 y 10: miércoles 4 de noviembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “TEMPORADA DE AMOR”?

“Temporada de amor” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos a las 22:00 horas de Japón, lo que equivale al siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. de los miércoles España 3:00 p.m. de los miércoles

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los episodios pueden tardar algunos minutos en estar disponibles de manera online.

¿CÓMO VER “TEMPORADA DE AMOR”?

Tal como mencioné previamente, “Temporada de amor” es una serie que forma parte del catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL en Disney+.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “TEMPORADA DE AMOR”?

Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “Temporada de amor”:

Ji Chang-wook como Lee Yubin

como Lee Yubin Mio Imada como Karin Shirahama

como Karin Shirahama Nam Yoon-su como Park Gu-nam, quien está de visita en la isla por trabajo

como Park Gu-nam, quien está de visita en la isla por trabajo Rinka Kumada como Mizuno Mari, una tarotista y mejor amiga de Karin

como Mizuno Mari, una tarotista y mejor amiga de Karin Jung Soon-won como Kim Bong-su, un amigo de Yubin

como Kim Bong-su, un amigo de Yubin Kang Nam como Rage, un compañero universitario de Karin

La serie "Temporada de amor" narra el encuentro entre un exitoso diseñador coreano y una enérgica joven japonesa dedicada al cultivo agrícola de fresas (Foto: BS Nippon TV / CJ Entertainment / Nippon TV Doga)

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