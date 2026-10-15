Basada en hechos reales, “Tenzing” es una película de Apple TV que relata la expedición británica de 1953 al Monte Everest y se centra en cómo el legendario alpinista sherpa Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), junto al alpinista neozelandés Sir Edmund Hillary (Tom Hiddleston), se convirtieron en los primeros seres humanos en alcanzar la cima del mundo. ¿Quieres conocer más detalles de esta producción dirigida por la galardonada cineasta Jennifer Peedom? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y otros datos relevantes.

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El drama biográfico escrito por Luke Davies y protagonizado por Genden Phuntsok, Tom Hiddleston y Willem Dafoe muestra los desafíos físicos, la supervivencia, el drama sociopolítico de la época y la inmensidad del paisaje de los Himalayas. Se trata de una historia de grandeza que se niega a ser disminuida, y del amor que la hace posible.

“Tenzing”, que también cuenta con las actuaciones de Caitriona Balfe, Thinley Lhamo, Tenzing Dahla, Tenzing Jigmey, Samdrup Dorje Lama, se estrenó el 4 de septiembre de 2026 en el Festival de Cine de Telluride, el 15 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el 9 de octubre en los cines de Estados Unidos.

Tom Hiddleston se encarga de dar vida a Edmund Hillary y Genden Phuntsok se encarga de dar vida a Tenzing Norgay en la película biográfica "Tenzing" (Foto: Apple Studios/ India Take One Productions)

¿DE QUÉ TRATA “TENZING”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV, “basada en hechos reales, ‘Tenzing’ narra la historia poco conocida de Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), un talentoso escalador del Himalaya que, junto al montañista neozelandés Edmund Hillary (Tom Hiddleston), se convirtió en el primero en alcanzar la cima del Everest. Animado por su esposa Dawa (Thinley Lhamo), Tenzing encuentra una aliada en la secretaria de la expedición, Jill Henderson (Caitríona Balfe). Juntos, convencen al coronel John Hunt (Willem Dafoe) de que Tenzing pertenece al equipo británico de escalada, en lugar de simplemente servirle.

Mientras que los escaladores occidentales ven el Everest como algo que conquistar, Tenzing venera a Chomolungma como la sagrada diosa madre. Lo que sigue es un ascenso marcado tanto por las tensiones entre orígenes, clases sociales y ambiciones contrapuestas como por los peligros de la propia montaña. Pero muy por encima del mundo, el imperio, el rango y la ambición se desvanecen, dejando a dos forasteros unidos por el respeto y la confianza mutuos; y para Tenzing, la realización de un sueño de toda la vida y una vocación espiritual.”

Por lo visto en el tráiler, el equipo británico liderado por John Hunt está decidido a llegar a la cima del Everest y conseguir esa hazaña para Gran Bretaña. Para lograrlo, necesita a Tenzing, quien acepta el reto únicamente si le permite ser parte del grupo montañismo.

El avance de “Tenzing: conquistando el Everest” muestra la manera en que los alpinistas occidentales ven el Everest en contraste con la perspectiva de Tenzing, quien venera a Chomolungma como la diosa madre sagrada.

¿CÓMO VER “TENZING”?

“Tenzing”, también conocida como “Tenzing: conquistando el Everest”, se estrenará el viernes 16 de octubre de 2026 en Apple TV, por lo tanto, para ver la nueva película biográfica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “TENZING”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TENZING”

Genden Phuntsok como Tenzing Norgay

Tom Hiddleston como Señor Edmund Hillary

Willem Dafoe como John Hunt

Caitriona Balfe como Jill Henderson

Thinley Lhamo como Dawa Norgay

Tenzing Dahla como Tenzing (joven)

Tenzing Jigmey como Pasang

Samdrup Dorje Lama como Tenzing (niño)

Genden Phuntsok interpreta a Tenzing Norgay, Tom Hiddleston interpreta Edmund Hillary y Willem Dafoe interpreta a John Hunt en el drama biográfico "Tenzing" (Foto: Apple Studios/ India Take One Productions)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “TENZING”?

“Tenzing”, que cuenta con Liz Watts, Emile Sherman, Iain Canning, Jennifer Peedom y Luke Davies como productores, tiene una duración de 125 minutos, es decir, 2 horas y 5 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TENZING”?

El rodaje principal de “Tenzing”, producida por Apple Studios, India Take One Productions, See-Saw Films y Stranger Than Fiction Films, empezó en mayo de 2025, en Katmandú, y en la región del monte Everest. Las grabaciones concluyeron el 7 de agosto de 2025 en Nueva Zelanda.

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