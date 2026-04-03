Han pasado tres años desde el romántico final de “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” (“Otonari no Tenshi-sama” en su idioma original), así que los fanáticos del anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escrita por Saekisan e ilustrada por Hanekoto están emocionados por descubrir cómo continúa la historia de Amane Fujimiya, un estudiante que vive solo en un apartamento bastante descuidado, y su vecina Mahiru Shiina, la chica más popular de su escuela a la que conocen como “el Ángel” debido a su perfección en los estudios y deportes. Entonces, ¿cuándo se estrenará la segunda temporada?

Después de que los protagonistas formalizaron su romance, en los nuevos episodios se explora cómo ambos manejan su relación ahora que sus sentimientos son públicos en la escuela. Amane debe lidiar con las miradas curiosas y los celos de sus compañeros, pero continúa mimando a Mahiru.

Chihiro Kumano se encarga de la dirección de la segunda temporada de “The Angel Next Door Spoils Me Rotten”, mientras que Keiichiro Ochi es responsable del guion, Takayuki Noguchi, del diseño de personajes y Moe Hinata, de la música.

la relación de Amane Fujimiya y Mahiru Shiina avanza en la segunda temporada del anime "The Angel Next Door Spoils Me Rotten" (Foto: Project No. 9)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”?

El primer episodio de la segunda temporada de “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” se estrenó el 3 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”?

La segunda temporada de “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” tiene 12 episodios, al igual que la primera entrega del anime de romance.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”

Episodio 1: Lines and Walls: 3 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 10 de abril de 2026

Episodio 3: 17 de abril de 2026

Episodio 4: 24 de abril de 2026

Episodio 5: 1 de mayo de 2026

Episodio 6: 8 de mayo de 2026

Episodio 7: 15 de mayo de 2026

Episodio 8: 22 de mayo de 2026

Episodio 9: 29 de mayo de 2026

Episodio 10: 5 de junio de 2026

Episodio 11: 12 de junio de 2026

Episodio 12: 19 de junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”?

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Nuestro debut yendo juntos al instituto” (2x01), primer episodio de la segunda temporada de “The Angel Next Door Spoils Me Rotten”, “Mahiru y Amane han empezado a salir juntos y han decidido hacerlo oficial en el instituto”.

Además, la serie profundiza en los traumas y las historias familiares de ambos protagonistas, especialmente en los problemas de Mahiru con sus padres.

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”

Amane Fujimiya (Taito Ban)

Mahiru Shiina (Manaka Iwami)

Itsuki Akasawa (Taku Yashiro)

Chitose Shirakawa (Haruka Shiraishi)

Yūta Kadowaki (Kensho Ono)

Shihoko Fujimiya (Hisako Kanemoto)

Shuto Fujimiya (Makoto Furukawa)

Amane Fujimiya y Mahiru Shiina disfrutan de tiernos momentos en la segunda temporada del anime "The Angel Next Door Spoils Me Rotten" (Foto: Project No. 9)

FICHA TÉCNICA DE “THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN”

Título original: Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken

Año: 2023

País: Japón

Dirección: Kenichi Imaizumi, Chihiro Kumano

Guion: Keiichirô Ôchi

Novelas: Saekisan

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