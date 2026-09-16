La temporada de anime de verano de 2026, que incluyó títulos como “Tomb Raider King”, “Black Torch”, “Goodbye, Lara”, “The Ghost in the Shell”, “Smoking Behind the Supermarket with You”, “Red River”, “Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 4”, la nueva entrega de “Saga of Tanya the Evil” y la tercera temporada de “Grand Blue Dreaming”, está a punto de terminar. Lo que significa que la temporada de otoño está por empezar con estrenos como la tercera entrega de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original).

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Las nuevas temporadas de “Black Clover”, “Aoashi” y “A Returner’s Magic Should Be Special” también están en lista de próximos estrenos. A estas series se suman novedades como “Firefly Wedding”, “Overgeared”, “The Vermilion Mask” y “Fall in Love, You False Angels”, que llegarán a partir de octubre de 2026.

La mayoría de estos títulos estarán disponibles en Crunchyroll en su idioma original (japonés) y con subtítulos en los principales idiomas. Pero la popular plataforma de streaming también ofrecerá la opción de ver los episodios de tu anime favorito con doblajes.

La tercera temporada de "The Apothecary Diaries" promete adaptar los eventos clave de las novelas ligeras y expandir el universo de la serie (Foto: OLM / TOHO animation)

LOS DOBLAJES DE ANIME DE CRUNCHYROLL PARA EL OTOÑO DE 2026

No obstante, no todos los próximos estrenos contarán con doblaje en inglés y español. Estos son los animes confirmados con doblaje para la temporada de otoño 2026 e incluyen grandes regresos de franquicias y nuevas adaptaciones en Crunchyroll.

Por supuesto, lo que más emociona a los fans del anime es que los estrenos más esperados, “The Apothecary Diaries” y “Black Clover”, también contarán con sus respectivos doblajes.

Animes con doblaje en inglés

A Returner’s Magic Should Be Special - Temporada 2

Aoashi - Temporada 2

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World - Temporada 3

Black Clover - Temporada 2

Firefly Wedding

FX Fighter Kurumi-chan

Magic Knight Rayearth

Magical Explorer

Overgeared

PSYREN

Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!

Sasaki and Peeps - Temporada 2

The Apothecary Diaries - Temporada 3

The Detective is Already Dead - Temporada 2

The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II

The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life

The Prince of Tennis II U-17 WORLD CUP: Final Member Selection Match

The World’s Strongest Witch

En la segunda temporada de "Black Clover", Asta tendrá que hacer un pacto directo con su demonio, Liebe, para dominar la anti-magia y alcanzar el nivel de la Unión Demoníaca (Foto: Studio Pierrot)

Animes con doblaje en español

A Returner’s Magic Should Be Special - Temporada 2 (Latinoamérica)

Aoashi - Temporada 2 (Latinoamérica)

Black Clover - Temporada 2 (España y Latinoamérica)

Firefly Wedding (España y Latinoamérica)

Los diarios de la boticaria - Temporada 3 (España y Latinoamérica)

Magic Knight Rayearth (España)

Overgeared (España y Latinoamérica)

PSYREN (Latinoamérica)

Reborn as a Space Mercenary (Latinoamérica)

The Detective Is Already Dead - Temporada 2 (Latinoamérica)

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II (Latinoamérica)

Uncle’s Obsession with Cute Things (Latinoamérica)

"Overgeared", el anime del estudio de "Solo Leveling", no solo se enfoca en combates, sino en el crecimiento personal de Grid (Foto: J.C. Staff)

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