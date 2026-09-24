Cada vez falta menos para disfrutar de uno de los estrenos más esperados del 2026. Se trata de la tercera temporada del exitoso y popular anime “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), que promete más enigmas, venenos y situaciones complejas para Maomao. Además, se ha revelado que mostrará una evolución y mayor desarrollo en la tensa y particular relación que une a los protagonistas, Maomao y Jinshi.

Por lo tanto, la nueva entrega de la serie basada en las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino retomará la historia tras los últimos eventos de la segunda temporada, que incluyen el trágico desenlace de Loulan, la revelación sobre Shisui y momentos clave en la relación entre Maomao y Jinshi.

Pero esto no es lo único que se sabe sobre la tan esperada tercera temporada de “The Apothecary Diaries”. A continuación, te comparto los datos principales de los nuevos episodios.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

1. Fecha de estreno y Split-Cour

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se dividirá en dos partes. Los primeros episodios se emitirán a partir del viernes 2 de octubre de 2026 como parte de la temporada de anime de otoño. Mientras que la segunda parte llegará en abril del 2027 tras una pausa de varios meses.

Parte 1: 2 de octubre de 2026

Parte 2: abril de 2027

2. Se emitirá en Crunchyroll

Aún no se ha revelado la cantidad de capítulos que tendrá cada uno de los cours de la nueva entrega, pero se sabe que estarán disponibles en Crunchyroll inmediatamente después de su estreno en Japón.

Por supuesto, cada nuevo capítulo estará disponible en su idioma original con subtítulos en inglés, español y otros idiomas. Asimismo, se ha anunciado que también se habilitarán las opciones de doblaje en inglés, español y otros.

La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará en octubre de 2026, mientras que la segunda llegará en abril del 2027 (Foto: OLM / TOHO animation)

3. El inicio de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” empieza Maomao abandonando la Corte Interior y retomando su trabajo como farmacéutica en la Casa Verdigris. Mientras que Jinshi debe asumir importantes deberes reales y políticos después de que se revela su identidad como hermano menor del Emperador (el Príncipe de la Luna).

4. Cambios en el estudio de animación

La nueva entrega promete mantener la calidad visual en los estándares más altos, pero el equipo de producción ha sufrido una modificación importante. El estudio OLM regresa como el productor principal en solitario de la animación, mientras que TOHO animation STUDIO, que coprodujo las temporadas anteriores, ya no figura en los créditos principales. En tanto, Akinori Fudesaka repite su rol como director.

5. Reparto de voces de “The Apothecary Diaries 3”

Reparto de voces en japonés (Seiyū)

Maomao: Aoi Yūki

Jinshi: Takeo Ōtsuka

Gaoshun: Kenjiro Tsuda

Gyokuyō: Yōko Hikasa

Dama Blanca (Bai Niang Niang): Reina Ueda

Reparto principal del doblaje al español latino

Maomao: Desireé González

Jinshi: Diego Becerril

Gaoshun: Dave Ramos

Gyokuyō: Claudia Contreras

Lihua: Ivette Toriz

Loumen: Orlando Rivas

Guen: Gustavo Melgarejo

Reparto principal del doblaje al inglés

Maomao: Emi Lo

Jinshi: Kaiji Tang

Gaoshun: Alex Hom

Gyokuyō: Molly Zhang

Lihua: Trina Nishimura

Xiaolan: Bree Han

Narradora / Ah-Duo: Monica Rial

Luomen: Stephen Miller

Los nuevos episodios de "The Apothecary Diaries" adaptarán los volúmenes 5 y 6 de la novela ligera de Natsu Hyūga y Touko Shino (Foto: OLM / TOHO animation)

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