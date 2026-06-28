Si eres de los que sigue de cerca cada movimiento de Maomao, seguro te gustará saber que hay una nueva imagen de la protagonista de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) circulando en redes sociales. Se trata del adelanto de la portada de un próximo material de la franquicia y, como suele pasar con esta historia, el detalle visual ha llamado la atención de los fans. Así, si quieres conocer exactamente de qué se trata esta ilustración, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que “The Apothecary Diaries” se centra en Maomao, una joven criada en el barrio rojo que, gracias a sus conocimientos de medicina y venenos, termina trabajando en el harén imperial.

Allí, la muchacha pondrá a prueba su talento resolviendo misterios que involucran intrigas de palacio, conspiraciones políticas y casos médicos que nadie más puede descifrar.

¿A QUÉ EDICIÓN PERTENECE ESTA PORTADA DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La nueva imagen de la franquicia corresponde al volumen 17 del manga “The Apothecary Diaries” en su edición Big Gangan, dibujada por Nekokurage, con guion de Itsuki Nanao y diseño de personajes de Touko Shino, todo ello basado en la novela ligera original escrita por Natsu Hyūga.

Cabe resaltar que la portada muestra a Maomao sosteniendo algunos mensajes importantes, mientras que las mariposas que la rodean remiten a la idea de cambios que se desencadenan a partir de sus decisiones.

Maomao es la protagonista de la portada del Volumen 17 de la adaptación al manga de "The Apothecary Diaries" (Foto: Nekokurage / Big Gangan)

¿CUÁNDO SE PUBLICA EL VOLUMEN 17 DE “THE APOTHECARY DIARIES” EN JAPÓN?

De acuerdo con Amazon, el tomo 17 del manga llega a Japón el viernes 24 de julio del 2026, bajo el sello Big Gangan Comics de Square Enix.

Importante: hasta el momento, no se ha confirmado si habrá una edición en español ni una fecha de lanzamiento en territorios hispanohablantes.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL VOLUMEN 17 DE “THE APOTHECARY DIARIES” EN LA FRANQUICIA?

Tal como te puedes imaginar, este tomo se presenta como la continuación directa del volumen 16 de “The Apothecary Diaries”, publicado en noviembre del 2025.

Además, existe otra adaptación en manga de esta misma historia, conocida como “Maomao’s Notebook”, lanzada bajo el sello Sandai GX, que avanza de forma independiente y con su propio conteo de tomos.

Por esa razón, los lectores que buscan la edición Big Gangan deben evitar confundirla con la otra versión disponible en el mercado japonés.

Jinshi es el coprotagonista masculino de la franquicia "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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