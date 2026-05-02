Desde el estreno de su primera temporada, en octubre de 2023, “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) ha destacado como una de las series más populares y aclamadas gracias a su mezcla de intriga palaciega, misterio estilo “detective” y su peculiar protagonista. La segunda temporada, al igual que la primera, ha recibido calificaciones muy altas y comentarios positivos, así que no es una sorpresa que consiguiera una importante nominación a los Crunchyroll Anime Awards 2026.
El popular anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino podría quedarse con el premio a Anime del Año en la décima edición de la ceremonia que reconoce las mejores series, películas y artistas de la animación japonesa mediante una combinación de votos de los fans y un panel de jueces expertos.
Aunque las votaciones para los fans ya terminaron, los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026 no se anunciarán hasta el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio.
LISTA DE NOMINACIONES DE “THE APOTHECARY DIARIES” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026
Para quedarse con el prestigioso premio al Anime del Año, la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” debe superar a la segunda temporada de “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, la temporada final de “My Hero Academia”, “Takopi’s Original Sin” y “The Summer Hikaru Died”. ¿Lo conseguirá?
Pero no es la ubicación nominación que ha conseguido en la nueva edición de los Crunchyroll Anime Awards. También compite con “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “My Dress-Up Darling”, “One Piece” y “Takopi’s Original Sin” en la categoria Mejor Diseño de Personajes.
Mientras que en la categoría a Mejor Director, Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma se enfrentan a sus homólogos detrás de animes como “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “My Hero Academia”, “The Summer Hikaru Died” y “Takopi’s Original Sin”.
Entonces, estás son las categorías a las que “The Apothecary Diaries” está nominada (sin considerar el doblaje de voz de distintos idiomas):
Anime del Año
- The Apothecary Diaries - Temporada 2
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia Temporada final
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor Diseño de Personajes
- The Apothecary Diaries - Temporada 2
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- ONE PIECE
- Takopi’s Original Sin
Mejor Director
- Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)
- Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
- Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
- Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)
Mejor Arte de Fondo
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- Kowloon Generic Romance
- The Summer Hikaru Died
Mejor Anime de Drama
- Anne Shirley
- The Apothecary Diaries - Temporada 2
- Blue Box
- Orb: On the Movements of the Earth
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor Personaje Principal
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
- Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Rudo (Gachiakuta)
- Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-)
Mejor Personaje Secundario
- Enjin (Gachiakuta)
- Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN Temporada 2)
- Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Turbo Abuela (DAN DA DANO Temporada 2)
Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”
- Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
- Takopi (Takopi’s Original Sin)
Mejor Canción de Anime
- “In Bloom” de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- “IRIS OUT” de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- “JANE DOE” de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- “On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
- “ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
- “Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)
Mejor Banda Sonora
- The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)
- DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina)
- Gachiakuta (Taku Iwasaki)
- Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras (Hiroyuki Sawano)
