Para quienes siguen las intrigas de Maomao en el palacio imperial, “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) prepara su gran regreso con una tercera temporada que abre un nuevo capítulo para la joven boticaria y Jinshi. Así, la producción confirmó que la emisión de esta entrega se organizará en dos partes, una decisión que también despierta una importante duda entre los fans: ¿cuánto durará esta etapa del anime y cómo se distribuirán sus episodios en Crunchyroll? Pues, si quieres averiguar la respuesta, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la adaptación de las novelas ligeras de Natsu Hyūga narra la historia de Maomao, una joven boticaria con talento para resolver enigmas.

De esta manera, la serie combina drama histórico, intriga y una relación de complicidad entre dos protagonistas que se conocen cada vez mejor.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

De acuerdo con la información compartida por el experto filtrador @SugoiLITE en X, la tercera entrega de la producción tendrá 24 episodios en total, repartidos en dos ‘cours’ (o partes).

Es decir, si se dividen justo a la mitad, el calendario de estreno quedaría de la siguiente manera:

Parte 1 de la temporada: viernes 2 de octubre del 2027 (12 capítulos)

de la temporada: viernes 2 de octubre del 2027 (12 capítulos) Parte 2 de la temporada: abril del 2026 (12 capítulos)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

“The Apothecary Diaries” es un anime que forma parte del catálogo internacional de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 3 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La tercera entrega de “The Apothecary Diaries” retoma la historia tras la rebelión del clan Shi, con Maomao de regreso al barrio del placer y trabajando como boticaria.

Sin embargo, un caso de comida sospechosa la conecta con una serie de incidentes agrícolas y la amenaza de una plaga de langostas que puede poner en riesgo al país.

Al mismo tiempo, Jinshi ya actúa como hermano del emperador, por lo que sus nuevas responsabilidades lo llevan a cruzarse otra vez con Maomao.

Entonces, ambos son empujados hacia territorios alejados del palacio, incluida la Capital Occidental, donde se verán envueltos en intrigas políticas y en el misterio de una enigmática doncella relacionada con el desastre que se avecina.

Sotei es una doncella misteriosa en la esperada tercera temporada del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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