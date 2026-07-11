Debido a su popularidad, la franquicia “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) continúa en expansión. Además de la tan esperada tercera temporada que se dividirá en dos partes y llegará en octubre de 2026, se confirmó una película anime que presentará una historia completamente original escrita por la autora de las novelas ligeras, Natsu Hyūga, y llegará a los cines de Japón en diciembre de este año. A esto se suma un anuncio especial relacionado con la adaptación al manga.

La serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino han sido serializada en línea desde 2011 y narran la historia de Maomao, una joven experta en medicina y venenos criada en el barrio rojo que es secuestrada y vendida como sirvienta en el harén del palacio imperial, donde utiliza su ingenio para investigar y resolver misterios médicos y políticos, lo que cambia su vida en la corte.

El material original de “The Apothecary Diaries” tiene dos adaptaciones al manga independientes y simultáneas que se publican al mismo tiempo desde 2017 en Japón. El primero se titula “The Apothecary Diaries” y se publica en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix. Se trata de la versión más famosa a nivel mundial y la que sirvió de base para el diseño del anime.

Mientras que el segundo se titula “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace” y se serializa en la revista Monthly Sunday Gene-X de Shogakukan. Esta versión es más fiel al ritmo detallado de la novela ligera. Se centra de lleno en el misterio y la deducción.

La edición de “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace” incluirá una historia corta adicional (bonus story) escrita por la autora original, Natsu Hyuga, (Foto: Tōhō Animation Studio)

EL LANZAMIENTO IMPORTANTE ANTES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

Precisamente, el lanzamiento importante antes de la tercera temporada del anime está relacionado con “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace”, que estrena nuevo capítulo el 19 de cada mes y en julio publica el episodio 103. Se trata del primer volumen del manga en inglés.

Viz Media anunció que el primer volumen en inglés de la adaptación “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes on the Inner Palace” se publicará el 20 de octubre de 2026. La versión física y la digital ya están disponibles para reservar.

Por lo tanto, coincide con el estreno de la primera parte de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”, que sigue a Maomao mientras regresa a su antigua vida como boticaria en el barrio del placer tras los eventos de la rebelión del Clan Shi y debe investigar anomalías y misterios cotidianos. En tanto, Jinshi debe hacer frente a sus pesadas responsabilidades mientras lidia con una advertencia sobre un desastre inminente para la nación.

Detalles de la edición en inglés del Volumen 1 de “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes on the Inner Palace”

Formato doble: Será un tomo bajo el sello VIZ Signature con un tamaño de impresión más grande (5 ¾ × 8 ¼ pulgadas). Tendrá un total de 384 páginas (lo que significa que recopilará el equivalente a dos tomos japoneses en un solo volumen físico).

Contenido exclusivo: La edición incluirá una historia corta adicional (bonus story) escrita por la autora original, Natsu Hyuga, además de ilustraciones exclusivas a color realizadas por el artista Minoji Kurata.

Formato y precio: Se publicará simultáneamente en formato físico (rústica) y digital, con un precio de venta sugerido en Estados Unidos de 22.99 dólares para la versión impresa.

El volumen 1 del manga “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace” publicará simultáneamente en formato físico y digital (Foto: OLM / TOHO animation)

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