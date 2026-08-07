Si eres de los que terminó la segunda temporada del anime “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) con el corazón un poco roto por esa despedida a medias entre Maomao y Xiaolan, te traigo una noticia que te va a alegrar el día. Y es que la franquicia confirmó que “Xiaolan’s Story”, el manga spin-off centrado en la mejor amiga de nuestra protagonista, dará el salto del formato digital al papel. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, dentro del anime, Xiaolan se mantuvo presente a lo largo de las dos entregas, acompañando a Maomao junto a otro personaje muy querido por el público, Shisui.

Lamentablemente, el final de la segunda tanda de episodios dejó a Xiaolan y Maomao separadas sin una despedida real, ya que el cierre del contrato de la primera en el palacio coincidió con el secuestro de la protagonista durante el clímax de la rebelión del clan Shi.

Y ese final agridulce es lo que motivó a la franquicia a darle a Xiaolan un espacio propio dentro del manga, con el fin de que el público pueda seguir conociéndola más allá del arco narrativo principal.

¿DE QUÉ TRATA “XIAOLAN’S STORY”?

El manga spin-off “Xiaolan’s Story” cuenta la historia de “The Apothecary Diaries” desde la perspectiva de Xiaolan, una joven que nació en una familia pobre y, pese a las carencias, vivía conforme cuidando a sus hermanos menores.

Eventualmente, ante una decisión familiar difícil, terminó siendo enviada al palacio como sirvienta, donde pasa sus días lavando ropa y atendiendo a las consortes.

Sin embargo, lejos de lamentarse, Xiaolan encuentra consuelo en algo tan simple como tener comida asegurada y es ahí donde traba amistad con Maomao.

Cabe resaltar que las primeras páginas de la obra muestran a una Xiaolan mucho más demacrada de lo que el anime dejó ver, justo en el momento en el que es vendida al servicio imperial, lo que añade una capa emocional a un personaje que hasta ahora solo conocíamos por su lado más tierno.

Xiaolan es la primera amiga que hace la protagonista, Maomao, al ingresar al Palacio Interior del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CUÁNDO SALE A LA VENTA EL VOLUMEN 1 DE “XIAOLAN’S STORY” EN FORMATO FÍSICO?

De acuerdo con la ficha oficial de Square Enix Manga & Books, el volumen 1 de “Xiaolan’s Story” llega en formato físico el martes 6 de octubre del 2026, con un precio de 12.99 dólares.

Desde ese día, la publicación estará disponible a través de Amazon, Barnes & Noble, Books-A-Million, Bookshop.org, Crunchyroll Store, Indigo, Kinokuniya y tiendas afiliadas.

Importante: para quienes prefieran el formato digital, los capítulos se publican de manera semanal en la aplicación Manga UP! y también vía Comike.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL SPIN-OFF “XIAOLAN’S STORY”?

La historia de “Xiaolan’s Story” está a cargo de Natsu Hyuuga, la autora original de las novelas ligeras de “The Apothecary Diaries”, mientras que el arte corre por cuenta de Itsuki Nanao y el diseño de personajes se mantiene bajo la firma de Touco Shino, responsable del estilo de la saga desde sus inicios.

En Japón, el spin-off se publica bajo el sello Square Enix en la revista Manga Up! y su edición impresa, en inglés, llega a través de Square Enix USA.

La portada del Volumen 1 del manga spin-off "The Apothecary Diaries: Xiaolan's Story" (Foto: Square Enix Manga & Books)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí