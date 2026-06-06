Aunque el panel más esperado de la Anime Expo 2026 es el de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ya que esperan que se comparta un adelanto o alguna novedad sobre la secuela de la exitosa película “Infinity Castle”, no es el único que emociona a los fans del anime. Los seguidores de series como “My Hero Academia”, “Gachiakuta”, “Witch Hat Atelier” y “The Apothecary Diaries” (“Los Diarios de la Boticaria”) también esperan grandes sorpresas. De hecho, estos últimos tienen más posibilidades de conseguir un avance o incluso la fecha de estreno exacta de la tercera temporada.

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El panel de “Demon Slayer”, que está programado para el viernes 3 de julio de 2026, de 5:00 PM a 6:00 PM (hora del Pacífico) en el Peacock Theater, recibe el nombre “Celebrate the world of Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” e incluirá un video especial dedicado a la trilogía, imágenes exclusivas del estado del proyecto y se contará con la presencia de los actores de voz originales en japonés.

Algunos especulan que las últimas imágenes que Ufotable prometió de su nuevo proyecto cinematográfico podría no referirse a “Demon Slayer: Infinity Castle -Parte 2”. Pero en el caso de “The Apothecary Diaries”, los anuncios están prácticamente asegurados en el panel especial presentado por Crunchyroll y NTV.

Crunchyroll traerá a invitados especiales directo desde Japón para discutir el éxito de la serie "The Apothecary Diaries" y dar detalles sobre su esperada temporada 3 (Foto: OLM / TOHO animation)

“THE APOTHECARY DIARIES” EN LA ANIME EXPO 2026

El panel de la franquicia de “The Apothecary Diaries” en la Anime Expo 2026 se realizará el 3 de julio de 2026, de 8:30 p.m. a 9:30 p.m. (Hora del Pacífico) en el prestigioso Peacock Theater de Los Ángeles, el cual Crunchyroll transformará en un destino dedicado a sus proyectos más grandes.

Estos son los anuncios que se esperan de la franquicia de “The Apothecary Diaries” en la Anime Expo 2026:

El avance de la temporada 3

Durante el panel se revelarán avances visuales y detalles inéditos de la producción de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, que se emitirá en formato split cour (dividida en dos partes). La primera mitad llegará en octubre de 2026 y la segunda mitad en abril de 2027.

La sinopsis de la temporada 3

También se esperan más detalles de la trama de los nuevos episodios. Por lo pronto, se sabe que Maomao regresa al barrio de placer investigando una anomalía en la Casa Verdigris, mientras Jinshi lidia con la inquietante advertencia que dejó Loulan sobre un “desastre inminente que golpeará a la nación”.

Invitados especiales

Crunchyroll y la cadena televisiva japonesa NTV se encargarán de traer directamente desde Japón a miembros clave del equipo de producción y del elenco de voz (seiyūs) para contar algunos detalles sobre la serie anime.

La primera película de la franquicia

La primera película de la franquicia “Los diarios de la boticaria” (“Kusuriya no Hitorigoto”) se estrenará en los cines en diciembre de 2026, así que también se esperan novedades sobre esta producción completamente original escrita por la propia autora de las novelas ligeras, Natsu Hyuuga.

La temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries" lleva a los protagonistas a una expedición diplomática y de investigación hacia los pueblos del norte y la Capital Occidental (Foto: OLM / TOHO animation)

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