Si eres de los que sigue cada movimiento de Maomao y Jinshi de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”), esta noticia te va a gustar. Y es que el Kyomaf, el festival de manga y anime de Kioto, presentó una nueva ilustración de la franquicia creada por Natsu Hyūga como parte de las colaboraciones que viene desplegando por su aniversario número 15. Así, la pieza llega justo cuando los fans ya están a la expectativa por el regreso de la serie a la pantalla con su próxima temporada 3.

Vale precisar que, tal como indica la página web oficial del festival, el Kyomaf es uno de los encuentros de la industria más grandes de Japón y, este 2026, se llevará a cabo del sábado 19 al domingo 20 de septiembre.

Y, como todos los años, la cita volverá a reunir a estudios, editoriales y franquicias de manga, anime y videojuegos, con paneles, ventas de mercancía y actividades pensadas para el público que visita Kioto en esa temporada.

Además, en conmemoración a su importante aniversario número 15, el evento viene revelando una serie de ilustraciones colaborativas con distintas obras y templos de la ciudad.

¿CÓMO ES LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

En el caso de “The Apothecary Diaries”, la escena creada especialmente para el Kyomaf 2026 reúne a Maomao y Jinshi en el Santuario Kamigamo, junto al arroyo conocido como Nara no Ogawa, con un aire otoñal que combina el estilo tradicional de la serie con el paisaje real de la ciudad.

De esta manera, la ilustración funciona como un gesto de celebración compartido entre el festival y el anime de Crunchyroll.

A continuación, puedes ver la nueva imagen de la franquicia.

La ilustración que nació de la colaboración entre la franquicia anime "The Apothecary Diaries" y el Santuario Kamigamo en Kioto, lanzado con motivo del evento Kyomaf 2026 por su 15º aniversario (Foto: @kyomaf / X)

¿QUÉ SE ESPERA DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La temporada 3 de “The Apothecary Diaries” adaptará los volúmenes 5 y 6 de la novela ligera de Natsu Hyūga, moviendo la trama fuera del palacio hacia un nuevo escenario, en medio de presagios de desastre, una misteriosa sacerdotisa y las responsabilidades que recaen sobre Jinshi como hermano del emperador.

Asimismo, está confirmado que la entrega se lanzará en dos partes:

Temporada 3 - Parte 1: octubre del 2026

octubre del 2026 Temporada 3 - Parte 2: abril del 2027

Cabe resaltar que Crunchyroll transmitirá esta tanda de episodios en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la región CIS y el subcontinente indio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PELÍCULA DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Más allá de la nueva entrega de la serie, la franquicia estrenará su primera película, titulada “The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Hidden Treasure“, con lanzamiento confirmado en Japón para el 11 de diciembre del 2026.

La cinta contará una historia completamente original, escrita por la propia Natsu Hyūga y dirigida por Norihiro Naganuma, quien ya estuvo a cargo de la primera y la segunda temporada del anime.

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