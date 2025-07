Tras el final de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries”, los seguidores de este anime están más que emocionados por el acercamiento entre Jinshi y Maomao, aunque todavía nos deben ese beso que tanto anhelamos. Si bien, las cosas parecen marchar de maravillas entre ellos, o al menos eso es lo que imaginamos, hay algo que no podemos sacar de nuestra mente sobre la relación – aún no materializada – que se está forjando entre ambos. A continuación, la pregunta más importante sobre el futuro de estos jóvenes.

Cabe precisar que esta producción se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escrita por Natsu Hyūga e ilustrada por Touko Shino. Esta entrega dos adaptó los volúmenes 3 y 4, centrándose en las intrigas del Clan Shi y su posterior rebelión; así como en nuestra pareja favorita.

Maomao es una joven farmacéutica con grandes condiciones para resolver misterios en "The Apothecary Diaries" (Foto: Toho Animation)

¿CUÁL ES LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE SOBRE EL FUTURO DE JINSHI Y MAOMAO QUE DEJÓ EL FINAL “THE APOTHECARY DIARIES 2”?

Dejando de lado el caos que vimos en “The Apothecary Diaries 2”, podemos ser testigos de cómo los sentimientos de Jinshi y Maomao empiezan a hacerse más evidentes. Pero eso no es todo, ya que el joven finalmente acepta sus deberes como Príncipe de la Luna, pese a no tener interés por el trono, aunque debe cumplir sus responsabilidades como Hermano Imperial y ex Príncipe Heredero; en tanto, ella regresa al distrito del placer para retomar sus actividades como boticaria.

Es en este contexto que surge la siguiente interrogante: ¿Jinshi y Maomao se reunirán tras la segunda temporada de “The Apothecary Diaries”? Una pregunta que muchos fanáticos del anime se hacen, pues pese a que los dos cada vez están más cercanos, solamente se dio un avance de su relación, pero aún nada es formal.

Jinshi y Maomao el último episodio de la temporada 2 de "The Apothecary Diaries" (Foto: TOHO animation)

No olvidemos que el muchacho intentó tener mayor intimidad con su musa en dos ocasiones, pero terminaron siendo interrumpidos; y aunque él está ocupado cumpliendo sus deberes en la corte, igual busca acercarse a Maomao, quien está muy confundida, aunque también siente lo mismo; sin embargo, el hecho de que Jinshi pertenezca a la familia imperial hace que quiera desistir. Entonces, ¿qué pasará con ambos? Eso lo sabremos en una siguiente entrega de esta producción.

Ahora, de acuerdo con la novela ligera, los dos deberán pasar por gran cantidad de obstáculos para que finalmente se reúnan. Eso sí, la distancia no podrá apagar la llama de amor que se ha encendido, pero hasta que se dé el encuentro, ellos seguirán trabajando juntos pese a estar separados. Por lo tanto, más adelante llegará el momento en el que confiesen sus sentimientos. ¿Cuánto más podremos esperar?

Tras el fin de la temporada 2 de "The Apothecary Diaries", muchos quieren saber cuándo será el encuentro entre Jinchi y Maomao (Foto: TOHO animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí