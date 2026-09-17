Aunque la temporada de anime de otoño de 2026 incluye una larga lista de estrenos como las nuevas entregas de “Black Clover”, “Aoashi”, “A Returner’s Magic Should Be Special” y “The Detective is Already Dead”, y novedades como “Firefly Wedding”, “Overgeared”, “The Vermilion Mask”, “Fall in Love, You False Angels”, “A Tale of the Secret Saint”, “Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!”, “Magic Knight Rayearth” y “Paw & Palaces”, la más esperada sin duda es la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”.

La nueva entrega de “Los diarios de la boticaria” (“Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) consta de dos partes. La primera se estrenará el 2 de octubre de 2026, mientras que la segunda llegará en abril de 2027 tras un descanso de unos meses y como parte de la programación de anime de primavera de ese año.

Akinori Fudesaka se encarga de la dirección de los nuevos episodios del popular anime basado en serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino, mientras que yorushika interpreta el tema de apertura titulado “Kumo o Nukekazashimo e Watashidake”.

Estos son los afiches de los personajes principales de la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se divide en dos partes (Foto: OLM / TOHO animation)

LAS ILUSTRACIONES DE LOS PERSONAJES CLAVE DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

El 16 de septiembre de 2026, “The Apothecary Diaries” compartió un conjunto de 11 pósteres de los personajes principales de la serie antes del estreno de la tercera temporada, que se enfoca en expandir los misterios fuera de los muros del palacio, enfrentando a Maomao y a Jinshi a una crisis nacional y nuevas conspiraciones

Las nuevas imágenes se publicaron a través de la cuenta oficial de X (Twitter) de la franquicia y su sitio web oficial en Japón, y tienen como protagonistas a personajes como Maomao, Jinshi, Gaoshun y las princesas de la Casa de Cobre: Pairin, Meimei y Jōka.

Además, aparecen Zhao, Basen, Lahan, Lu Shun y la misteriosa Dama Blanca (Bai Nyannyan), que es un personaje importante de la próxima temporada y cuenta con la voz de Reina Ueda.

Cada uno de los visuales incluye una frase clave que define o anticipa el rol de ese personaje en los nuevos episodios. Por ejemplo, en el póster de Maomao se lee: “El veneno y la medicina dependen de cómo los uses.” Mientras que la frase que acompaña la imagen de Jinshi es, “solo queda esperar que esto no se convierta en una semilla de discordia.”

Bai Nyannyan (La Dama Blanca) tendrá un papel importante en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

LAS FRASES DE CADA NUEVO PÓSTER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

Las frases promocionales que acompañan a cada uno de los 11 pósteres oficiales de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” corresponden a líneas de diálogo clave de los nuevos capítulos del anime.

Maomao: “El veneno y la medicina dependen de cómo los uses.”

Jinshi: “Solo queda esperar que esto no se convierta en una semilla de discordia.”

Gaoshun: “Reunirse como flores... qué expresión tan interesante.”

Basen: “¡Ah, ya me voy a casa! ¡Ya te entregué lo que tenía que entregarte!”

Lahan: “Y eso que era una serie de números perfectamente hermosa...”

Rikuson: “Esto se siente como algo fuera de lo común, ¿verdad?”

Gyokuo (Zhao U): “¿Vas a salir? Llévame contigo.”

Pairin (Shirashuzu): “¿Por qué no te rindes de una vez?”

Meimei: “Si te enteras de eso, ¿será un infierno?”

Jōka (Joka): “Con los hombres, nunca se sabe cuándo van a cambiar de opinión.”

Bai Nyannyan (La Dama Blanca): “Esta es una medicina que puede sanar el corazón y borrar los dolores del mundo secular.”

El póster de Jinshi para la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se estrenará el 2 de octubre (Foto: OLM / TOHO animation)

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