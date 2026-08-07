“The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) se ha convertido en un fenómeno global gracias a su combinación de investigación médica, intriga palaciega y atrapantes misterios, además de la química y contraste entre sus personajes principales, Maomao y Jinshi, quienes destacan por sus dinámicas de poder invertidas. Por eso, los fans esperan con ansias la tercera temporada del anime, que se estrenará en octubre de 2026, y la película que presenta una historia independiente y que llega en diciembre.

Aunque la serie de anime es la producción más popular y exitosa de la franquicia, las dos versiones mangas, basadas en la novela web escrita por Hyūganatsu, también han ganado reconocimiento en los últimos años. Se trata de “The Apothecary Diaries”, que se publica en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix, y “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace”, que se serializa en la revista Monthly Sunday Gene-X de Shogakukan.

De hecho, ambas adaptaciones al manga suelen posicionarse en los primeros lugares de las listas de ventas de Oricon cada vez que publican un nuevo tomo. Asimismo, “The Apothecary Diaries” aparece frecuentemente en las posiciones más altas de la lista Billboard Japan Book Hot 100 y en su sección específica Hot Manga.

Maomao es la protagonista de la portada del Volumen 17 de la adaptación al manga de "The Apothecary Diaries" (Foto: Nekokurage / Square Enix)

THE APOTHECARY DIARIES LIDERA LOS BILLBOARD JAPAN BOOK HOT 100

La lista Billboard Japan Book Hot 100 mide el éxito combinado de ventas físicas, libros electrónicos (e-books), préstamos de bibliotecas, datos de suscripciones y actividad en redes sociales. Por lo tanto, cada vez que “The Apothecary Diaries” pública un nuevo tomo, aparece directo en el Top 10 del ranking.

El 6 de agosto de 2026 se publicó una lista, así que estos son los 10 títulos más vendidos de esta semana, correspondientes al periodo del 20 al 26 de julio.

Kusuriya no Hitorigoto (The Apothecary Diaries) Vol. 17 (Comic Edition), Hyuuganatsu, Nekokurage, Itsuki Nanao, Touko Shino. Uchuu Kyoudai (Space Brothers) Vol. 46, Chuya Koyama. Medalist Vol. 15, Tsurumaikada Present, Varios autores. Super no Ura de Yani Suu Futari (Smoking Behind the Supermarket with You) Vol. 9, Jinushi. Rakuen, Haruo Yuuki. Majo to Sugoshita Nanokakan (Seven Days He Spent with the Laplace’s Witch), Keigo Higashino. Chiikawa: Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu Vol. 8, Nagano. In The Megachurch, Ryo Asai. HUNTER×HUNTER Vol. 39, Yoshihiro Togashi.

Tras su debut en el puesto número 2 la semana pasada, “The Apothecary Diaries” de Square Enix subió al primer lugar de la lista de los Billboard Japan Book Hot 100. Este volumen del manga dominó el mercado logrando el primer lugar en ventas en tiendas físicas y sumó puntos clave mediante una fuerte presencia en comercio electrónico, descargas de libros electrónicos y altos niveles de discusión en redes sociales.

Mientras que “Uchuu Kyoudai” (“Space Brothers”) Vol. 46 intercambió posiciones con el líder y se ubicó en el puesto 2 del ranking. “Medalist” Vol. 15 se mantiene firme en el tercer lugar de la lista general.

Por otro lado, el volumen 8 de “Chiikawa: Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu” de Nagano subió del puesto 64 al octavo. Este ascenso se debe principalmente al estreno de la adaptación cinematográfica de anime que se estrenó el 24 de julio y que ha superado los 4.400 millones de yenes en taquilla.

Maomao también aparece en la portada del primer volumen del manga "The Apothecary Diaries", que cada mes publica un nuevo capítulo (Foto: Square Enix)

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