Hay noticias que hacen que cualquier fan de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) suelte el celular por unos segundos, y esta es una de ellas. Y es que Amazon Prime Video ha confirmado que la historia protagonizada por la astuta Maomao tendrá su primera adaptación live-action. Es decir, una serie completa pensada para el catálogo global de la plataforma. Y todo esto justo cuando la franquicia vive uno de sus momentos más activos gracias al esperado lanzamiento de la tercera temporada del anime de Crunchyroll.

Vale precisar que “The Apothecary Diaries” nació como novela web publicada por Natsu Hyuga en el 2011, antes de convertirse en novela ligera bajo el sello Hero Bunko, con ilustraciones de Toko Shino, y de dar el salto a dos mangas distintos y a un spin-off.

De esta manera, nos centramos en Maomao, una joven boticaria de gran talento que termina trabajando como sirvienta del palacio imperial tras ser secuestrada.

Aquí, su conocimiento sobre venenos, medicinas y enfermedades la lleva a resolver un misterioso caso relacionado con los herederos del emperador, lo que atrae la atención de Jinshi, un influyente eunuco de la corte.

A partir de entonces, la muchacha se ve involucrada en intrigas, secretos y crímenes mientras intenta conservar una vida tranquila y seguir estudiando remedios.

¿QUIÉN ES LA PROTAGONISTA DEL LIVE-ACTION DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

De acuerdo con el anuncio oficial de @PrimeVideo_JP en X, la actriz japonesa Mana Ashida ha sido elegida para encabezar el elenco de la serie live-action “The Apothecary Diaries” como Maomao.

Por otro lado, el actor que le dará vida a Jinshi, el eunuco de la corte y compañero de investigaciones de Maomao, todavía no ha sido revelado.

La dirección, por su parte, está a cargo de Yuki Saito, mientras que el guion recae en Erika Yoshida, reconocida por su trabajo en títulos como “Bocchi the Rock!”.

Cabe resaltar que esta es una coproducción entre TOHO y Amazon MGM Studios.

El anime "The Apothecary Diaries" tendrá una adaptación en formato serie de televisión de acción real (Foto: Prime Video Japan / TOHO Co., Ltd.)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL LIVE-ACTION DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La serie live-action “The Apothecary Diaries” tendrá un estreno mundial exclusivo en Amazon Prime Video durante el 2028.

Sin embargo, aún no hay una fecha exacta de lanzamiento ni se ha revelado el número total de episodios que tendrá la temporada.

¿QUÉ DIJO LA AUTORA SOBRE EL LIVE-ACTION DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

De acuerdo con el portal Natalie, Natsu Hyuga, la autora original de la novela ligera, tuvo acceso al set de grabación y se mostró satisfecha con la elección de Ashida para el papel de Maomao, además de destacar el cuidado puesto en el vestuario, el guion y la ambientación.

Asimismo, la propia Ashida se declaró fan de la obra desde antes de sumarse al proyecto.

¿EN QUÉ MOMENTO DE LA FRANQUICIA “THE APOTHECARY DIARIES” LLEGA ESTE ANUNCIO?

El anuncio de la serie live-action llega mientras “The Apothecary Diaries” expande su presencia en distintos formatos.

Resulta que la primera parte de la temporada 3 del anime se estrenará el viernes 2 de octubre del 2026, seguida por una película original programada para el 11 de diciembre de este año en Japón y por la segunda parte de la temporada, prevista para abril de 2027.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar de la nueva producción?

En esta escena del anime "The Apothecary Diaries", Maomao muestra una apariencia elegante que contrasta con su aspecto sencillo del día a día (Foto: OLM / TOHO animation)

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