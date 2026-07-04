Además de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), en diciembre de 2025 se confirmó que la franquicia incluirá una película anime que adaptará una historia completamente inédita supervisada por Natsu Hyūga, la autora de las novelas ligeras que inspiraron este popular anime que cada año gana más seguidores. Durante el panel programado en la Anime Expo 2026, finalmente se compartió la fecha de estreno y un primer tráiler, que revela varios detalles.

Esta producción, también conocida como “Kusuriya no Hitorigoto: Bouhi no Hihou” en su idioma original, “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort” en inglés y “El tesoro secreto de la consorte fallecida” en español, promete expandir el universo de la franquicia antes de la llegada de la tercera temporada del anime.

La película anime de “The Apothecary Diaries” sigue a Maomao y Jinshi en un viaje al sur para trasladar los restos de una consorte real, que falleció en el palacio cinco atrás, a su tierra natal. No obstante, en el camino Maomao descubre que el cuerpo de la consorte esconde un enigma médico y forense sumamente complejo. Los protagonistas también tendrán que lidiar con piratas, un misterioso niño y un tesoro escondido.

LO QUE REVELA EL PRIMER TRÁILER DE LA PELÍCULA ANIME DE “THE APOTHECARY DIARIES”

En la Anime Expo 2026, TOHO Animation también compartió el primer tráiler oficial de “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort”, así como un póster promocional. Mientras el afiche muestra a Maomao en el interior de una cueva, dando una pista del misterio que la boticaria deberá resolver, el avance la muestra emocionada por encontrar plantas y medicinas exóticas.

Entonces, estos son los detalles clave que el primer avance de la nueva película revela en menos de un minuto:

El viaje al sur

Jinshi tiene la misión de escoltar un carruaje que transporta los restos de una concubina de rango medio fallecida hace cinco años. Decide invitar a Maomao a acompañarlo en el viaje hacia el sur, algo que la boticaria agradece porque le permitirá encontrar nuevas plantas. Por lo tanto, los protagonistas abandonan los muros imperiales y se dirigen a Minanzhou, una vibrante y colorida “ciudad del agua” o ciudad acuática.

El misterio del cuerpo de la consorte

Al examinar los restos de la consorte, Maomao nota algo sumamente extraño en el cuerpo, lo que activa su instinto de boticaria e investigadora. ¿Cuál es el misterio que esconde? ¿Está relacionado con las aventuras que vivirán en el camino?

En la película "The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort", Maomao descubre que el cuerpo de la consorte esconde un enigma médico (Foto: Tōhō Animation Studio)

Promete más acción

El avance de “The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort” también incluye escenas dinámicas de barcos, cuevas oscuras, flechas incendiarias y enfrentamientos directos contra piratas o bandidos marinos, lo que sin duda es una buena señal.

Un enigmático joven

Además, se presenta a Mu Qing, un enigmático joven que posee la clave detrás del misterio del cadáver y del tesoro escondido. La encargada de darle voz es la renombrada seiyū Mariya Ise, conocida por dar vida a personajes icónicos como Killua Zoldyck en “Hunter x Hunter” e Himeno en “Chainsaw Man”.

Mu Qing posee la clave detrás del misterio del cadáver en la película anime "The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort" (Foto: Tōhō Animation Studio)

FECHA DE ESTRENO DE LA PELÍCULA ANIME “THE APOTHECARY DIARIES”

La película anime de “The Apothecary Diaries” se estrenará el 11 de diciembre de 2026 en los cines de Japón. Por lo pronto, no se ha anunciado la fecha de lanzamiento en Estados Unidos, Latinoamérica y otros países.

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