Cada vez falta menos para el gran estreno de “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” (“Los diarios de la boticaria: El tesoro de la consorte fallecida” en español), así que Tōhō Animation Studio ya empezó con la campaña promocional de la espera película anime que presenta una historia completamente inédita supervisada por Natsu Hyūga, la autora de las novelas ligeras que inspiraron la popular serie que cada año gana más seguidores. Por lo tanto, se han compartido nuevos avances centrados en los personajes principales de la nueva aventura.

El largometraje dirigido por Norihiro Naganuma se estrenará el 11 de diciembre de 2026 en las salas de cine de Japón. Por supuesto, también llegará a Estados Unidos, Latinoamérica y otros territorios. Aunque Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment confirmaron que adquirieron los derechos de distribución, aún no anunciaron la fecha de lanzamiento.

Cuando el Emperador le ordena a Jinshi cumplir el último deseo de una concubina que falleció hace cinco años y llevar sus restos de vuelta a su tierra natal, Jinshi solicita la compañía de Maomao, quien se emociona por descubrir hierbas y medicinas nuevas. En el camino, Maomao nota que el cuerpo de la consorte esconde un enigma médico y forense sumamente complejo.

En "The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort", Maomao se muestra muy entusiasmada al encontrar plantas y medicinas exóticas (Foto: Tōhō Animation Studio)

LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LOS NUEVOS AVANCES DE LA PELÍCULA DE “THE APOTHECARY DIARIES”

“The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” anunció el lanzamiento de cuatro avances diarios consecutivos, a partir del 11 de octubre, enfocados en los personajes de la película que promete llevar la franquicia a una escala mayor, consolidándose como uno de los eventos de anime más importantes del año.

1. Maomao y Jinshi

El primer tráiler se centra en Maomao y Jinshi, quienes tendrán que abandonar el Palacio Interior para realizar un largo viaje hacia el sur. Los protagonistas se dirigen a Binan-shu, una colorida, bulliciosa y enorme ciudad construida sobre el agua. El clip de 40 segundos muestra nuevas escenas de ambos personajes principales.

Aoi Yūki le da voz a Maomao.

Takeo Ōtsuka le da voz a Jinshi.

2. El Clan Bi

El segundo avance de “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” presenta al clan Bi, que gobierna Binan-shu, una bulliciosa ciudad construida sobre el agua. Además de mostrar a los nuevos personajes, anuncia a los actores que prestan sus voces a esta familia:

Mariya Ise le da voz a Mu Qing.

Nobuo Tobita le da voz a Birou.

Kumiko Watanabe le da voz a Qiuyu.

Hirofumi Nojima le da voz a Bisen.

3. El grupo pirata “Kaja-dan”

El grupo pirata “Kaja-dan” protagoniza el tercer tráiler, que se publicó el martes 13 de octubre. Se trata de una banda de bandidos marítimos conocidos como “los piratas con cabeza de serpiente”, que representan una amenaza para Maomao y Jinshi en la película, y están en busca de un tesoro escondido por su antiguo líder.

Kensho Ono le da voz a Suija, líder de Kaja-dan.

Jiro Saito le da voz a Kaja, el exlíder y padre de Suija.

Ryota Takeuchi le da voz a Eisho, un subordinado leal al servicio de Suija.

4. Personaje por confirmar

Fecha de lanzamiento: Miércoles, 14 de octubre de 2026.

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