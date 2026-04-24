Además de nuevos episodios y anuncios de lanzamiento, la franquicia “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) sigue creciendo a través de pequeñas postales pensadas para enamorar todavía más a sus fans. Así, el pasado miércoles 22 de abril del 2026, el anime presentó una nueva ilustración en la que Maomao y Joka comparten escena entre flores de primavera, poniendo el foco en la faceta más íntima y cotidiana de la vida de nuestra protagonista.

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Vale precisar que la producción sigue a Maomao, una joven boticaria secuestrada y llevada al palacio imperial, donde termina usando sus conocimientos de hierbas y venenos para resolver misterios que rodean a la corte y a sus habitantes.

Entonces, a medida que se gana la confianza de figuras clave como Jinshi y cruza caminos con personajes del distrito de placer, la ficción combina intriga política, romance y una mirada muy humana a lo largo de su trama.

Antes de continuar, mira el tráiler conmemorativo por el segundo aniversario de “The Apothecary Diaries”:

¿CÓMO ES EL NUEVO VISUAL DE MAOMAO Y JOKA PARA “THE APOTHECARY DIARIES”?

Este arte forma parte del proyecto “Maomao, Jinshi y las cuatro estaciones”, que cada mes presenta una ilustración inédita inspirada en una planta de la temporada.

En abril, las protagonistas son las peonías, y el visual muestra a Joka con un kimono elegante mientras sostiene—de manera algo brusca—un ramo de estas flores.

Todo esto mientras Maomao la observa con una mezcla de sorpresa y prisa por evitar que el obsequio termine en el suelo.

De esta forma, la escena termina centrándose en la relación cercana que existe entre ambas.

Joka y Maomao son las figuras principales de esta imagen promocional del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CÓMO VER “THE APOTHECARY DIARIES”?

“The Apothecary Diaries” es un anime que cuenta ya con dos temporadas emitidas, basadas en las novelas ligeras de Hyuganatsu y Touko Shino.

Cabe resaltar que Crunchyroll transmite la serie en varios países y territorios a través de su plataforma, por lo que la forma más sencilla de seguir el día a día de Maomao en el palacio imperial es contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El anime "The Apothecary Diaries" narra la historia de una joven sirvienta del harén imperial que usa sus dotes de sanadora para resolver los casos más intrigantes del palacio (Foto: OLM / TOHO animation)

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