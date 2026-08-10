Si eres de los fans que siguen cada movimiento de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria” y en su idioma original: “Kusuriya no Hitorigoto”), debes saber que el 15 de agosto viene con una cita que no vas a querer perderte. Y es que la franquicia anime prepara algo que nunca antes había hecho y, por eso, esta fecha ya está marcada en el calendario de miles de fans en Japón y fuera del país asiático. Así, si te preguntas de qué se trata exactamente este proyecto, aquí te lo cuento.

Vale precisar que “The Apothecary Diaries” narra la historia de Maomao, una joven boticaria criada en un barrio marginal que termina secuestrada y vendida como sirvienta al palacio imperial, en un país ficticio inspirado en la China antigua.

Allí planea cumplir sus años de servicio sin llamar la atención, pero su curiosidad y su amplio conocimiento de hierbas, venenos y medicina la llevan a investigar misteriosas enfermedades que afectan a los hijos del emperador y a sus concubinas.

Entonces, al resolver uno de estos casos en secreto, Maomao atrae la mirada de Jinshi, un funcionario de alto rango que descubre su talento y la acerca al centro del poder.

Desde entonces, la serie sigue a nuestra protagonista mientras usa su ingenio para desentrañar intrigas médicas y políticas dentro del palacio, combinando misterio, drama de corte y pequeños momentos de humor negro.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿POR QUÉ EL 15 DE AGOSTO ES UN DÍA CLAVE PARA LOS FANS DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

El sábado 15 de agosto del 2026 se llevará a cabo el “Special Event ~Natsu no Enyukai 2026~” (“Fiesta en el Jardín de Verano 2026″), el primer evento presencial en la historia de la franquicia.

Según el sitio oficial del anime, este se realizará en el Salón Nacional del Pacífico Yokohama, en Japón, y habrá dos funciones el mismo día: la de tarde abre puertas a las 12:30 p.m. y empieza a las 2:00 p.m.; mientras que la de noche abre a las 5:00 p.m. y arranca a las 6:30 p.m., siempre en horario japonés.

¿QUÉ SE PRESENTARÁ EN EL EVENTO DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

El programa del evento incluye un repaso en vivo de la historia de la primera y segunda temporada de la serie, con actuaciones de voz en directo, una sección de conversación con el elenco y una lectura dramatizada de un episodio inédito escrito para la ocasión.

En la siguiente tabla, descubre qué intérpretes estarán presentes:

Personaje Actor de voz Maomao Aoi Yuki Jinshi Takeo Otsuka Gaoshun Katsuyuki Konishi Gyokuyou Atsumi Tanezaki Zicui / Loulan Asami Seto Xiaolan Misaki Kuno Basen Tatsumaru Tachibana Luoban Toshiyuki Toyonaga

Asimismo, se anunció la presencia de dos artistas encargadas de los temas musicales del anime, Yuiko Ohara y Rim Miyake, quienes subirán al escenario durante la jornada.

¿POR QUÉ ESTE EVENTO ES RELEVANTE PARA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Este evento se organiza como parte de la campaña previa a la tercera temporada del anime “The Apothecary Diaries”, cuyo estreno está previsto para octubre del 2026.

Cabe resaltar que la nueva entrega adaptará el quinto volumen de la novela ligera original de Natsu Hyuga, con la trama trasladándose a las regiones agrícolas del norte del imperio, tras el desenlace de la rebelión del clan Shi que cerró la segunda tanda de episodios.

Y tú, ¿crees que habrá novedades sobre esta esperadísima temporada?

La imagen oficial del primer evento especial de la franquicia “The Apothecary Diaries”, titulado “Special Event ~Natsu no Enyukai 2026~” (Foto: @kusuriya_PR / X)

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