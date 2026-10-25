Maomao y Jinshi llegan a la pantalla grande con una investigación que los lleva lejos del palacio. Y es que “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” (en su idioma original Kusuriya no Hitorigoto: Bōhi no Hihō), la primera película de la franquicia anime “Los diarios de la boticaria”, ya tiene tráiler final, un nuevo póster y hasta tema musical. De esta manera, podemos hacernos una idea de lo que se viene en un caso que reúne un cuerpo sorprendentemente conservado, un tesoro escondido y una ciudad construida sobre el agua.

Vale precisar que la cinta cuenta con una historia original escrita por la propia autora de las novelas ligeras, Natsu Hyuuga.

Así, la propuesta combina misterio de época, drama y pinceladas de humor, una mezcla que ya ha reunido a públicos de todas las edades alrededor del anime.

EL ÚLTIMO TRÁILER DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE LADY’S TREASURE”

El pasado jueves 22 de octubre del 2026, se publicó el último tráiler de “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” en el canal oficial de TOHO animation en YouTube.

Y este avance confirma que “Haru ga Tomori” (que se puede traducir en inglés como “Spring Is Aglow” y en español como “La primavera se enciende”) será la canción principal de la producción.

¿QUIÉN COMPUSO LA CANCIÓN DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE LADY’S TREASURE”?

La web oficial de la franquicia reveló que Kenshi Yonezu escribió y compuso el tema, y realizó los arreglos junto a Toomiyou.

Asimismo, en su comentario, el músico cuenta que, además de leer el guion, se apoyó en canciones infantiles, en especial “Tulip” y “Anta-gata Doko-sa”, y reflexionó sobre cómo se heredan las cosas entre las personas.

Cabe resaltar que el artista también es el autor de “KICK BACK”, el opening de “Chainsaw Man”.

EL NUEVO PÓSTER DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE LADY’S TREASURE”

El nuevo póster de “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” muestra a casi todo el elenco del filme con el lema “Verdad oculta, último deseo”.

En el largometraje, el emperador le encarga a Jinshi cumplir el último deseo de una concubina fallecida cinco años atrás: volver a su tierra natal.

Y, eventualmente, al revisar los restos, el falso eunuco los encuentra en un estado impecable, como si ella siguiera con vida.

Entonces, para resolver el enigma, Maomao lo acompaña a Binan-shu, la región sureña que gobierna el clan Bi.

Allí los espera una ciudad acuática llena de plantas y medicinas desconocidas. Es decir, un paraíso para nuestra protagonista.

Los piratas, mientras tanto, buscan el tesoro que escondió su antiguo líder. Y, por si fuera poco, el día del funeral estalla un incidente que desencadena una cadena de sucesos.

Importante: la película llega a los cines de Japón el 11 de diciembre del 2026. Y si bien el estreno internacional en salas internacionales está confirmado, todavía no tiene fecha definida.

La película "The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure" se sitúa cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada del anime de la franquicia (Foto: TOHO animation)

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