Los fans de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) ya empezaron la cuenta regresiva hacia la temporada 3 del anime de Crunchyroll. Y es que, después de dos entregas cargadas de intriga, la serie se prepara para una nueva tanda de episodios que promete llevar más lejos el vínculo entre Maomao y Jinshi, la relación que ha ido creciendo capítulo a capítulo. Así, si te gustaría saber qué puedes esperar de esa parejita en los próximos capítulos de la producción, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en la tercera entrega del show televisivo, Maomao deja atrás el Palacio Interior y ahora trabaja como boticaria en la Casa Verdigris.

Eso, mientras Jinshi carga con el peso de haber revelado su verdadera identidad como el Príncipe Luna.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA RELACIÓN ENTRE MAOMAO Y JINSHI EN LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Según ComicBook, esta entrega del anime continuará marcando el crecimiento del romance entre ambos protagonistas de la historia mientras siguen trabajando juntos pese a la distancia.

Y es que Jinshi visitará a Maomao cada vez que pueda, pese a que sus nuevas obligaciones como Príncipe Luna lo mantendrán más ocupado que nunca.

En ese sentido, los eventos de la temporada 3 buscarán acercar de nuevo a la dupla, sin que eso signifique que el camino sea sencillo, ya que ambos deberán enfrentar nuevos desafíos antes de que su cercanía se consolide.

¿QUÉ DICE LA OBRA ORIGINAL SOBRE EL FUTURO DE ESTA RELACIÓN EN LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Tomando como referencia la novela ligera original de Natsu Hyūga, esta parte de la historia arranca justo después de la caída del clan Shi: Gyokuyou se convierte en emperatriz tras dar a luz y Jinshi ya no puede seguir sosteniendo su disfraz de eunuco dentro del Palacio Interior.

Y, eventualmente, el hombre ordena una expedición hacia la tierra natal de Gyokuyou y Maomao viaja hacia el oeste como parte de esa misión, lejos de la rutina a la que estaba acostumbrada.

Cabe resaltar que, pese a que la caída del clan Shi trajo cierta calma, amenazas nuevas empiezan a asomar, entre ellas una posible plaga de insectos que vuelve a poner a nuestra protagonista en el centro del peligro.

De esta manera, el viaje se perfila como el escenario donde Maomao y Jinshi tendrán que reconstruir su cercanía fuera del entorno del Palacio, ahora sin la máscara de eunuco de por medio.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La primera parte de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se estrena el viernes 2 de octubre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de esa tanda de episodios desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a Crunchyroll.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En esta escena del anime "The Apothecary Diaries", Jinshi intenta crear un momento romántico al ofrecerle miel a Maomao, pero ella reacciona con total indiferencia y pragmatismo científico (Foto: OLM / TOHO animation)

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