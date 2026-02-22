Tras el final de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) en Crunchyroll, los fans no tendrán que esperar en la incertidumbre: el anime ya tiene confirmada una temporada 3 en formato ‘split-cour’ (dividida en partes) y una película original para los cines. De esta manera, la encantadora historia de Maomao y Jinshi continuará tanto en TV como en la gran pantalla, con estrenos ya calendarizados en Japón y con una emisión internacional asegurada vía streaming.

Vale precisar que la cinta animada contará con un relato completamente nuevo escrito por Natsu Hyūga, autora de las novelas ligeras, lo que la convierte en un contenido extra canónico que expandirá aún más el universo de la serie.

Akinori Fudesaka, por su parte, seguirá como director de la tercera entrega del show televisivo, mientras que Norihiro Naganuma, responsable de la primera temporada, estará a cargo del largometraje.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La parte 1 de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se estrenará en octubre del 2026, mientras que la parte 2 verá la luz en abril del 2027.

Y si bien estas fechas corresponden al calendario de la emisión japonesa, es muy probable que se repita el mismo rango de lanzamiento a nivel internacional.

Para los usuarios de Crunchyroll, el antecedente los respalda: tanto la primera como la segunda temporada se estrenaron en ‘simulcast’ o con poca diferencia respecto a Japón.

EL ESTRENO DE LA PELÍCULA DE “THE APOTHECARY DIARIES”

La película de la franquicia, por otro lado, tiene un estreno programado en cines en diciembre del 2026, situada exactamente entre las dos mitades de la tercera temporada.

Y, por supuesto, todo apunta a una puesta en escena con el mismo cuidado visual y de guion que hizo despegar a la serie.

¿CÓMO CONTINUARÁ LA HISTORIA DE MAOMAO EN LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Tal como te puedes imaginar, la temporada 3 del anime retomará la historia tras los sucesos políticos de la anterior entrega, con Maomao ya fuera del Palacio Interior y trabajando como boticaria en la Casa Verdigris, pero aún vinculada a Jinshi.

Así, se espera que la nueva tanda de episodios profundice tanto en las intrigas de la corte como en la relación entre ambos personajes, que seguirá avanzando en medio de nuevas responsabilidades y conflictos.

Además, uno de los ejes narrativos será la investigación de los misteriosos daños en aldeas agrícolas del norte, caso que llevará a nuestros protagonistas a salir de su entorno habitual y enfrentar problemas que afectan directamente a la población común.

De esta forma, la serie seguirá combinando misterio, medicina y política, pero con un escenario más amplio que el de los primeros ciclos.

¿YA VISTE EL NUEVO VISUAL DE “THE APOTHECARY DIARIES” CON MAOMAO Y LUOMEN?

El pasado sábado 21 de febrero del 2026, se publicó un nuevo visual del anime con Maomao y Luomen, su padre, rodeados de brotes de fukinotou, una planta asociada al inicio de la primavera en Japón.

Y, como muchos sabemos, este tipo de ilustraciones forma parte de una campaña de “imágenes estacionales” que la franquicia ha publicado antes, y suele funcionar como adelanto de la temática emocional que se explorará más adelante.

Cabe resaltar que, aunque el visual no revela escenas concretas de la temporada 3, sí refuerza la idea de que la relación entre la chica y su padre tendrá más protagonismo en futuras entregas.

Al mismo tiempo, la elección de una planta que simboliza el renacimiento y el inicio de ciclo sirve como metáfora del “nuevo comienzo” de la boticaria tras cerrar su etapa en el Palacio.

Imagen promocional de "The Apothecary Diaries" que muestra a Maomao y Luomen, su padre (Foto: OLM / TOHO animation)

