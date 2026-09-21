Los fans de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) que esperan con ansias la adaptación live-action de las novelas ligeras Natsu Hyūga a cargo de Amazon Prime Video deben saber que la actriz que asumirá el papel de Maomao ya ha sido elegida. Se trata de Mana Ashida, quien es recordada a nivel internacional por interpretar a la versión infantil de Mako Mori en la película “Pacific Rim” de Guillermo del Toro. Así, si te gustaría conocer más sobre la artista japonesa, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el live-action de “The Apothecary Diaries” es una coproducción entre TOHO y Amazon MGM Studios.

La dirección, por su parte, está a cargo de Yuki Saito, conocido por el dorama médico “Unmet: A Neurosurgeon’s Diary” y por “Plastic Beauty” de Netflix.

Por otro lado, el guion corre por cuenta de Erika Yoshida, quien antes escribió “Bocchi the Rock!”.

¿QUIÉN ES MANA ASHIDA?

De acuerdo con IMDb, Mana Ashida nació el 23 de junio del 2004 en Nishinomiya, prefectura de Hyogo.

Ella saltó a la fama de niña con el dorama “Mother” (2010), papel que le valió el premio a la Mejor Actriz de Reparto en el Nikkan Sports Drama Grand Prix.

Ese mismo año debutó en el cine con “Confessions”, película por la que ganó el premio a Revelación del Año en los Japan Academy Film Prize.

Eventualmente, en el 2011, protagonizó “Bunny Drop”, cinta con la que se convirtió en la ganadora más joven de la historia del Blue Ribbon Award a la Mejor Actriz Revelación. Sí, un récord absoluto que refleja su talento.

¿QUÉ OTROS TRABAJOS DESTACAN EN LA CARRERA DE MANA ASHIDA?

Tal como te puedes imaginar, Ashida debutó en Hollywood con “Pacific Rim” (2013), producción donde interpretó a la versión niña de Mako Mori y con la que llegó a conocer al director Guillermo del Toro en el rodaje.

Mana Ashida interpretó a la versión infantil de Mako Mori en la película de ciencia ficción "Pacific Rim" (Foto: Warner Bros / Legendary Pictures)

Cabe resaltar que también le prestó su voz a Madison Russell en “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Godzilla vs. Kong” (2021), además de protagonizar el live-action de “Cells at Work!” (2024).

Así, con una estupenda trayectoria que la respalda, la actriz llega a la adaptación de “The Apothecary Diaries” con la experiencia necesaria para darle vida a Maomao, la perspicaz boticaria que conquistó a miles de espectadores en todo el planeta.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SERIE LIVE-ACTION DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La serie se transmitirá en exclusiva mundial por Amazon Prime Video en más de 240 países y regiones.

Y si bien la producción todavía no tiene fecha de estreno exacta, se espera su lanzamiento para algún momento del 2028.

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