El regreso de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) con su temporada 3 ya empezó a generar mucha expectativa entre los fans. Por eso, es importante que conozcas a los personajes que podrían cobrar mayor relevancia en la próxima entrega del anime de Crunchyroll. Uno de ellos es Rikuson, figura que ya había aparecido en la serie y que ahora tendrá un peso narrativo distinto. Así, si te preguntas quién es este hombre de mirada tranquila, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

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Vale precisar que la tercera temporada de la producción llega dividida en dos partes (o ‘cours’): la primera se estrena el viernes 2 de octubre del 2026 y la segunda está confirmada para abril del 2027.

Crunchyroll, por su parte, transmitirá los nuevos episodios para Norteamérica, Latinoamérica, Europa y otras regiones a medida que se emitan en Japón.

¿QUIÉN ES RIKUSON Y QUÉ LUGAR OCUPA EN LA HISTORIA DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

En “The Apothecary Diaries”, Rikuson (陸孫) forma parte del clan Yi, una familia caída en desgracia dentro del reino, y se desempeña como oficial militar.

De acuerdo con la wiki especializada del anime, él ha trabajado como asistente de figuras de peso como Lakan y, más adelante, Gyoku-ou.

Cabe resaltar que su rasgo distintivo es una memoria fuera de lo común: no olvida ningún rostro que haya visto una sola vez, habilidad que le ha servido para moverse con ventaja entre la política de la corte.

¿QUIÉN LE PONE VOZ A RIKUSON EN “THE APOTHECARY DIARIES”?

El actor de voz japonés de Rikuson en “The Apothecary Diaries” es Kōki Uchiyama, intérprete conocido también por su trabajo en “Devilman Crybaby”.

Él debutó como el personaje en el episodio 14 de la primera temporada del anime, titulado “La nueva consorte pura” (o “The New Pure Consort”).

¿POR QUÉ RIKUSON SERÁ CLAVE EN LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Rikuson cobra relevancia en la tercera entrega de “The Apothecary Diaries” debido a sus vínculos con Maomao, Lakan y el entorno de Gyoku-ou.

Además, su memoria para reconocer rostros y su facilidad para leer el ambiente lo convierten en una pieza útil dentro de las intrigas de la corte.

Por si fuera poco, los adelantos de la nueva entrega del anime lo sitúan cerca de los incidentes que rodean a la boticaria, mientras su actitud serena anticipa que podría inclinarse como aliado o rival según avance la historia.

Y tú, ¿ya tienes ganas de verlo en acción?

Esta es la apariencia de Rikuson revelada para la tercera temporada del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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