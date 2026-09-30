La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) empieza con Maomao abandonando la Corte Interior y retomando su trabajo como farmacéutica en la Casa Verdigris. Mientras que Jinshi debe asumir importantes deberes reales y políticos después de que se revelara su identidad como hermano menor del Emperador (el Príncipe de la Luna). Por supuesto, esto representa un gran cambio en la dinámica de los protagonistas de este popular anime. Entonces ¿qué sucederá con ellos en los nuevos episodios? ¿Cuándo se estrenarán y cómo verlos?

La nueva entrega de la adaptación de las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino adapta los volúmenes 5 y 6 del material original. Lo que incluye el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu, el Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente) y el Arco de la Capital Occidental.

“Kumo wo Nuke Kaze Shita Watashi Dake”, interpretado por el dúo de rock japonés Yorushika, fue elegido como el opening de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, dirigido por Akinori Fudesaka. Mientras que el nuevo ending, titulado AIYOU, es interpretado por el reconocido músico Eve.

Jinshi asume nuevas responsabilidades políticas en el tráiler de la temporada 3 de "The Apothecary Diaries", que tiene 24 episodios (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

El primer episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026. Mientras que el resto de capítulos de la nueva entrega se emitirán cada semana.

La tercera temporada se divide en dos partes (cours). Mientras la primera es parte de la temporada de anime de otoño, la segunda llegará en abril del 2027 tras una pausa de varios meses.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Los 24 episodios de la nueva temporada de “The Apothecary Diaries” estarán disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

Los capítulos del anime se emiten en Japón, dentro del bloque ‘Friday Anime Night’ de Nippon TV, a las 11:00 p.m. (hora local).

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. de los viernes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. de los viernes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. de los viernes España 4:00 p.m. de los viernes

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, “tras la rebelión del Clan Shi, la situación se ha calmado y Maomao ha retomado su antigua vida como farmacéutica en el barrio de ocio. Un día, durante un desayuno en la Casa Verdigris, Maomao percibe algo extraño y comienza a investigar su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Jinshi, quien ha revelado su verdadera identidad como hermano imperial y empieza a asumir sus grandes responsabilidades, se siente profundamente perturbado por el último mensaje de Loulan: una advertencia sobre un inminente desastre que azotará a la nación.

Para colmo, empiezan a circular rumores sobre una misteriosa sacerdotisa que engaña al pueblo, proyectando una vez más una oscura sombra sobre el reino de Li. Desde las profundidades de la corte hasta las calles de la ciudad, y más allá de las fronteras extranjeras, el mundo se expande y las apuestas son aún mayores para Maomao y Jinshi.”

REPARTO DE VOCES DE “THE APOTHECARY DIARIES 3”

Reparto de voces en japonés (Seiyū)

Maomao: Aoi Yūki

Jinshi: Takeo Ōtsuka

Gaoshun: Kenjiro Tsuda

Gyokuyō: Yōko Hikasa

Dama Blanca (Bai Niang Niang): Reina Ueda

Reparto principal del doblaje al español latino

Maomao: Desireé González

Jinshi: Diego Becerril

Gaoshun: Dave Ramos

Gyokuyō: Claudia Contreras

Lihua: Ivette Toriz

Loumen: Orlando Rivas

Guen: Gustavo Melgarejo

Reparto principal del doblaje al inglés

Maomao: Emi Lo

Jinshi: Kaiji Tang

Gaoshun: Alex Hom

Gyokuyō: Molly Zhang

Lihua: Trina Nishimura

Xiaolan: Bree Han

Narradora / Ah-Duo: Monica Rial

Luomen: Stephen Miller

Maomao y Jinshi viajarán a la Capital Occidental en una peligrosa expedición diplomática en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí