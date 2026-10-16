La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) se estrenó el 2 de octubre de 2026, así que ya puedes encontrar los primeros episodios en Crunchyroll. No obstante, solo están disponibles en su idioma original y con subtítulos en inglés, español y más. Entonces, ¿cuándo llegará el doblaje de la nueva entrega, que adapta los volúmenes 5 y 6 de las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino?
En los nuevos episodios, que llevan a la pantalla el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu, el Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente) y el Arco de la Capital Occidental, Maomao y Jinshi tienen que lidian con una plaga que amenaza al imperio, una misteriosa sacerdotisa que engaña al pueblo y otros problemas.
Además, Jinshi debe asumir más responsabilidades políticas tras revelarse que no es un eunuco sino el “hermano menor del Emperador”. Esto le genera una inmensa carga de trabajo administrativo y más conspiraciones en la corte.
¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?
En septiembre de 2026, Crunchyroll confirmó los animes que contarán con doblaje en inglés y español en la temporada de otoño. Por supuesto, la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” aparece en la lista junto a la nueva entrega de “Black Clover”, “Firefly Wedding”, “Overgeared”, “Magic Knight Rayearth” y otros.
El doblaje al inglés de de los nuevos capítulos de “Los diarios de la boticaria” estarán disponibles semanalmente a partir del viernes 16 de octubre. La plataforma de streaming de anime también compartió la lista de reparto de voces.
Aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento del doblaje al español de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”. Normalmente, suele tardar entre dos a cuatro semanas respecto al estreno del episodio subtitulado.
Reparto de voces en inglés de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”
- Maomao, con la voz de Emi Lo
- Jinshi, con la voz de Kaiji Tang
- White Lady, con la voz de Jad Saxton
- Shisui, con la voz de, Suzie Yeung
- Kyou-u, con la voz de Anne Yatco
- Guardia, con la voz de Nazeeh Tarsha
- Madam, con la voz de Wendy Powell
- Ukyou, con la voz a Oscar Seung
- Lihaku, con la voz de Seth Fuentes
- Onsou, con la voz de Eli Farmer
- Narradora, con la voz de Monica Rial
- Meimei, con la voz de Rebecca Danae
- Lahan, con la voz de Caleb Yen
- Emperador, con la voz de Alex Mai
- Lakan, con la voz de Ricco Fajardo
- Lishu, con la voz Reshel Mae
- Rikuson, con la voz de Charles Nguyen
- Uryuu, con la voz de Seth Magill
- Gyokuen, con la voz de Phil Parsons
- Mr. Owner, con la voz de Adrian Godinez
- Niban, con la voz de Tom Aglio
- Ah-Duo, con la voz de Monica Rial
- Gaoshun, con la voz de Alex Hom
- Basen, con la voz de Ed Escamilla
- Joka, con la voz de Monica Flatley
- Kanan, con la voz de Kit Lozano
Equipo de producción:
- Estudio: Crunchyroll
- Productores de estudio: Justin Cook, Michael Harcourt, Nathanael Harrison
- Productora: Susie Nixon
- Supervisora de adaptación: Macy Anne Johnson
- Adaptación: Clayton Browning
- Preparación de adaptación: Benjamin Tehrani
- Director de doblaje: Shawn Gann
- Director de doblaje adjunto: Kevin D. Thelwell
- Coordinación de talentos: Tara A. Williams, Brittni Hurley
- Gerentes de ingeniería: Gino Palencia, Brandon Peters
- Ingeniero: Derric Benavides
- Ingeniera asistente: Katie Saltkill
- Mixer: James Baker
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