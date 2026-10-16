La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) se estrenó el 2 de octubre de 2026, así que ya puedes encontrar los primeros episodios en Crunchyroll. No obstante, solo están disponibles en su idioma original y con subtítulos en inglés, español y más. Entonces, ¿cuándo llegará el doblaje de la nueva entrega, que adapta los volúmenes 5 y 6 de las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino?

En los nuevos episodios, que llevan a la pantalla el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu, el Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente) y el Arco de la Capital Occidental, Maomao y Jinshi tienen que lidian con una plaga que amenaza al imperio, una misteriosa sacerdotisa que engaña al pueblo y otros problemas.

Además, Jinshi debe asumir más responsabilidades políticas tras revelarse que no es un eunuco sino el “hermano menor del Emperador”. Esto le genera una inmensa carga de trabajo administrativo y más conspiraciones en la corte.

Maomao y Jinshi viajarán a la Capital Occidental en una peligrosa expedición diplomática en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se divide en dos partes (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

En septiembre de 2026, Crunchyroll confirmó los animes que contarán con doblaje en inglés y español en la temporada de otoño. Por supuesto, la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” aparece en la lista junto a la nueva entrega de “Black Clover”, “Firefly Wedding”, “Overgeared”, “Magic Knight Rayearth” y otros.

El doblaje al inglés de de los nuevos capítulos de “Los diarios de la boticaria” estarán disponibles semanalmente a partir del viernes 16 de octubre. La plataforma de streaming de anime también compartió la lista de reparto de voces.

Aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento del doblaje al español de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”. Normalmente, suele tardar entre dos a cuatro semanas respecto al estreno del episodio subtitulado.

Reparto de voces en inglés de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”

Maomao, con la voz de Emi Lo

Jinshi, con la voz de Kaiji Tang

White Lady, con la voz de Jad Saxton

Shisui, con la voz de, Suzie Yeung

Kyou-u, con la voz de Anne Yatco

Guardia, con la voz de Nazeeh Tarsha

Madam, con la voz de Wendy Powell

Ukyou, con la voz a Oscar Seung

Lihaku, con la voz de Seth Fuentes

Onsou, con la voz de Eli Farmer

Narradora, con la voz de Monica Rial

Meimei, con la voz de Rebecca Danae

Lahan, con la voz de Caleb Yen

Emperador, con la voz de Alex Mai

Lakan, con la voz de Ricco Fajardo

Lishu, con la voz Reshel Mae

Rikuson, con la voz de Charles Nguyen

Uryuu, con la voz de Seth Magill

Gyokuen, con la voz de Phil Parsons

Mr. Owner, con la voz de Adrian Godinez

Niban, con la voz de Tom Aglio

Ah-Duo, con la voz de Monica Rial

Gaoshun, con la voz de Alex Hom

Basen, con la voz de Ed Escamilla

Joka, con la voz de Monica Flatley

Kanan, con la voz de Kit Lozano

Jinshi y Maomao en una escena del segundo episodio de la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que ya está disponible en Crunchyroll (Foto: OLM / TOHO animation)

Equipo de producción:

Estudio: Crunchyroll

Productores de estudio: Justin Cook, Michael Harcourt, Nathanael Harrison

Productora: Susie Nixon

Supervisora ​​de adaptación: Macy Anne Johnson

Adaptación: Clayton Browning

Preparación de adaptación: Benjamin Tehrani

Director de doblaje: Shawn Gann

Director de doblaje adjunto: Kevin D. Thelwell

Coordinación de talentos: Tara A. Williams, Brittni Hurley

Gerentes de ingeniería: Gino Palencia, Brandon Peters

Ingeniero: Derric Benavides

Ingeniera asistente: Katie Saltkill

Mixer: James Baker

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