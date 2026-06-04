Si seguiste las dos primeras temporadas de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria” y en su idioma original: "Kusuriya no Hitorigoto") con la misma atención con la que la querida Maomao huele un ingrediente sospechoso, seguro te has dado cuenta de que la espera por los nuevos episodios puede volverse insoportable. Y es que si bien Crunchyroll ha confirmado la producción de la tercera entrega del anime, es importante que sepas exactamente cuándo llega, en cuántas partes viene y qué más entra en el paquete de lanzamiento. Por eso, te invito a conocer todos esos detalles aquí.

Vale precisar que la ficción adapta las novelas ligeras de Natsu Hyuuga, publicadas en japonés por Shufunotomo y en inglés por J-Novel Club, y explora géneros como el misterio de época y el drama de corte imperial.

La historia sigue a Maomao, una joven boticaria secuestrada y vendida como sirvienta al palacio, que empieza a resolver misterios médicos y políticos gracias a su conocimiento de las hierbas y a su mirada fría sobre las intrigas de la corte.

Así, la serie combina casos autoconclusivos con una conspiración de fondo que va destapando secretos sobre el imperio, su familia gobernante y el propio pasado de nuestra protagonista.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Según reveló Crunchyroll a través de su cuenta oficial de X, la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se estrenará en dos bloques: el primero, llega en el otoño japonés del 2026; y el segundo, en la primavera del 2027.

Es decir, la primera tanda de episodios está prevista para lanzarse en octubre del 2026 y la segunda, para abril del 2027.

Por supuesto, la plataforma de streaming exclusiva para la transmisión será Crunchyroll, con distribución confirmada para Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES” SE LANZA EN DOS BLOQUES?

La división en dos ‘cours’ es una estructura habitual en el anime: significa que la temporada se emite en dos bloques separados, con una pausa de varios meses entre ambos.

En este caso, los dos bloques de "The Apothecary Diaries 3″ se separarán con algo más que una pausa.

¿La razón? Pues, entre el ‘cour 1′ y el ‘cour 2′ está programada una película para cines japoneses en diciembre del 2026, con una historia original escrita por la propia autora, Natsu Hyuuga.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Esta temporada de "The Apothecary Diaries" arranca con Maomao de regreso a su vida como farmacéutica en el barrio de placer, tras resolverse la rebelión del Clan Shi.

Allí, una comida servida en la Casa Verdigris activa su instinto investigador y la lleva a buscar la verdad detrás de una anomalía.

De esta manera, sus pesquisas cotidianas se entrecruzan con una amenaza de mayor escala: Jinshi, revelado ya como hermano del emperador, carga con la advertencia de Loulan sobre un desastre inminente para el país.

A eso se suman los rumores de una misteriosa sacerdotisa que engaña al pueblo, una sombra que se extiende desde el palacio interior hasta las fronteras del reino.

Y tú, ¿ya estás listo para ver esta entrega de la producción?

Además de la temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries", se estrenará una película de la franquicia en diciembre del 2026 (Foto: OLM / TOHO animation)

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