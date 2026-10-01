¡“The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) está de regreso a las pantallas! Y es que, tras una larga espera, el encantador anime de Crunchyroll sobre Maomao, la joven boticaria que convierte su aguda observación y sus conocimientos medicinales en la clave para resolver diversos enigmas a lo largo de la trama, por fin inicia su temporada 3. Así, si te gustaría saber cuándo se estrena el primer episodio de esta entrega, a qué hora se podrá ver y qué conviene saber antes de darle play, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en esta tanda de capítulos, Maomao deja atrás el palacio interior y se adentra en un mundo más amplio, donde nuevos misterios pondrán a prueba su capacidad de observación y sus conocimientos como boticaria.

Y, ahora, la historia incorpora una amenaza de gran alcance y la aparición de una enigmática joven que podría alterar el rumbo de los acontecimientos.

Por si fuera poco, el apuesto Jinshi deberá afrontar el peso de sus responsabilidades como hermano imperial, mientras su vínculo con la chica continúa evolucionando.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

El episodio de estreno de la tercera entrega del anime llega el viernes 2 de octubre del 2026. A partir de esa fecha, se espera un nuevo capítulo de la ficción cada semana.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Tal como confirmó Crunchyroll, la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” ha programado el lanzamiento de su primer episodio de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del viernes 2 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del viernes 2 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del viernes 2 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del viernes 2 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del viernes 2 de octubre España 5:00 p.m. del viernes 2 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

“The Apothecary Diaries” se transmite en Crunchyroll para Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, CIS y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar del primer episodio de su temporada 3 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

La tercera entrega de “The Apothecary Diaries” se divide en dos partes: la primera arranca en octubre de este 2026 y la segunda llega en abril del 2027.

Así, se esperan 24 episodios de la temporada en total, los cuales llegarán a las pantallas cada viernes.

Importante: la franquicia también debuta en los cines japoneses con una película, que tiene fecha programada de lanzamiento el 11 de diciembre.

En el anime "The Apothecary Diaries", Jinshi se presenta inicialmente como un influyente y sumamente atractivo eunuco que supervisa el palacio interior del emperador (Foto: OLM / TOHO animation)

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