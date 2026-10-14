Después del reencuentro de Maomao y Jinshi en el segundo episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), que incluyó momentos divertidos y de coqueto, además de un avance en la investigación de la plaga de langostas que amenaza al imperio, los fans del anime basado en las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino esperan con ansias el siguiente capítulo. ¿Cuándo se estrenará y cómo verlo?

En “The Fire-Rat Cloak” (3x02), capítulo 50 del exitoso anime, los rumores sobre el levantamiento del clan Shi y lo que sucedió con Jinshi llegan al Palacio, pero el príncipe imperial prefiere enfocarse en la carta de Maomao, quien continúa cuidado del pequeño Chou-u. Cuando estos últimos salen de compras se topan con una capa especial gracias a la que conocen la leyenda de la doncella celestial.

Por otro lado, Jinshi y Gaoshun llegan a la Casa Verdigris. Después de hablar sobre el libro robado de la fortaleza de Shi y la plaga de langosta, y conseguir que el príncipe envíe a buscar el resto de los escritos, Maomao le sugiere descansar. Cuando Jinshi insinúa que no quiere dormir solo, la boticaria convoca a un grupo de cortesanas. No obstante, Jinshi las rechaza y le pide que le cante una canción de cuna.

Jinshi escucha lo que Maomao tiene que decir sobre la plaga de langostas en el segundo episodio de la tercera temporada de "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3

“Let Them Eat Cake” (3x03), tercer episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrena el viernes 16 de octubre de 2026. Cada semana se emite un nuevo capítulo a partir del 2 de octubre.

Los capítulos del anime se emiten en Japón, dentro del bloque ‘Friday Anime Night’ de Nippon TV, a las 11:00 p.m. (hora local).

¿CÓMO VER “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3 EPISODIO 3?

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se transmite en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.

Cada episodio estará disponible en su idioma original con subtítulos en diferentes idiomas en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) del viernes 16 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del viernes 16 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del viernes 16 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del viernes 16 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del viernes 16 de octubre España 5:00 p.m. del viernes 16 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Let Them Eat Cake” (“Que coman pastel”), tercer episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, los avances revelan que Maomao y el pequeño Chou-u viajarán a un pueblo cercano que está sufriendo las consecuencias del “oscuro regalo” de la misteriosa Dama Blanca.

En el nuevo episodio se podrá ver un poco más de la relación entre Maomao y Chou-u, que aún no recupera sus recuerdos tras los incidentes con el clan Shi en la temporada anterior.

Mientras que en el Palacio Imperial empieza a surgir tensiones debido a pequeños incidentes médicos y a secretos peligrosos que se han mantenido ocultos durante años.

¿Con qué problemas tendrá que lidiar Jinshi en el tercer episodio de la tercera temporada de "The Apothecary Diaries"? (Foto: OLM / TOHO animation)

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