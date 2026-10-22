Tras el regreso de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) a las pantallas, los fans de la historia de Maomao y compañía se mueren de ganas de seguir siendo testigos de sus aventuras. Y es que el anime de Crunchyroll arrancó su tercera temporada con una trama que combina intrigas de palacio, venenos y una hambruna que amenaza al reino. Así, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver el episodio 4 de esta entrega de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el capítulo llega a las pantallas bajo el título “The Last Volume” (o “El último volumen”).

Aquí, Maomao se reencuentra con Suirei, la boticaria que fue su gran rival y que ahora vive con Lady Ah-duo y los niños sobrevivientes del clan Shi.

Y, en esta reunión, nuestra protagonista aprovecha para preguntarle por el volumen perdido de la enciclopedia de insectos y por la plaga de langostas que se avecina. Es decir, el telón de fondo es la hambruna ligada a la misteriosa Dama Blanca.

Antes de continuar, mira el debut de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este episodio del anime se estrena el viernes 23 de octubre del 2026, respetando el ritmo semanal de lanzamiento de la serie.

De esta manera, los fans podrán seguir disfrutando de una historia cargada de misterio, drama histórico y un toque de romance.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, la producción se emite primero a través de Nippon TV y sus canales afiliados.

Por otro lado, al igual que el resto de la temporada, Crunchyroll ha fijado el estreno de este capítulo de “The Apothecary Diaries” de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del viernes 23 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del viernes 23 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del viernes 23 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del viernes 23 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del viernes 23 de octubre España 5:00 p.m. del viernes 23 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma que transmite la temporada de forma exclusiva en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para ver el episodio 4 de la tercera entrega del show televisivo con subtítulos y sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Jinshi en una escena del episodio 4 de la tercera temporada del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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