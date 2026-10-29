Cada semana, “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) avanza con su tercera temporada. Así, quien ya está al día con el anime de Crunchyroll, seguro quiere saber cuándo llega el siguiente capítulo de la serie, a qué hora conviene sentarse frente a la pantalla y cómo disfrutarlo sin problemas. Por eso, aquí te cuento todo lo que debes saber para no perderte el episodio 5 de esta entrega de la producción protagonizada por Maomao y Jinshi. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el show televisivo adapta la novela ligera de Hyuganatsu, ilustrada por Touko Shino.

En ese sentido, sigue a Maomao, una joven boticaria con talento para resolver misterios entre intrigas de la corte imperial.

Antes de continuar, mira una escena de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este episodio del anime llega el viernes 30 de octubre del 2026, bajo el título “The White-Snake Immortal” (o “La inmortal serpiente blanca”).

Cabe resaltar que el anterior capítulo, titulado “The Last Volume”, mostró a nuestra protagonista buscando el volumen faltante de una enciclopedia ilustrada. Así, la pista la llevó hasta Suirei.

Y, eventualmente, fuimos testigos de la presentación de la Dama Blanca en la trama, un personaje que despierta rumores de hechicería en el Distrito Rojo y a quien esperamos conocer más con el paso del tiempo.

Importante: de acuerdo con su calendario de lanzamiento oficial, la serie estrena un capítulo cada viernes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, el episodio 5 de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se emite en el bloque ‘FRIDAY ANIME NIGHT’ de Nippon Television y 29 emisoras afiliadas, a las 11:00 p.m. (hora local).

En el streaming internacional, por su parte, el lanzamiento del capítulo respeta la siguiente programación por países:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del viernes 30 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del viernes 30 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del viernes 30 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del viernes 30 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del viernes 30 de octubre España 4:00 p.m. del viernes 30 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma seleccionada para transmitir “The Apothecary Diaries” en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda: la temporada 3 de la serie tiene 24 episodios en total, divididos en dos tandas (los primeros 12 se emiten hasta diciembre del 2026 y los otros 12 llegan en abril del 2027).

La temporada 3 del anime "The Apothecary Diaries" sigue explorando géneros como la intriga y el drama a lo largo de su trama (Foto: OLM / TOHO animation)

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