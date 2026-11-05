El simpático anime “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria” y en su idioma original: “Kusuriya no Hitorigoto”) llega al sexto episodio de su temporada 3 con los espectadores pendientes de una sola figura: la Dama Blanca, la misteriosa artista cuyo espectáculo dejó a todos con la boca abierta. Así, ¿te gustaría ver el nuevo capítulo de la producción en Crunchyroll? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el episodio 03x05 de la serie, titulado “La inmortal serpiente blanca”, presentó a Rikusan, sobrino y hijo adoptivo de Lahan, quien invitó a Maomao a ver el espectáculo de la Dama Blanca.

Allí, la artista adivinó un número escrito por nuestra protagonista, transformó cobre en plata y oro, y bebió un líquido que parecía mercurio.

Y, eventualmente, la boticaria explicó los trucos con química y vapor, pero la intérprete se esfumó después de la función. Además, quedó abierta la pregunta de quién financia toda la operación.

Entonces, el episodio 6 de la temporada 3 del anime se titula “La aldea de papel” (en inglés: “Paper Village” y en japonés: “Kami no Mura”).

Aquí, Chou-u es visto con una planta venenosa casi idéntica a la hierba medicinal que buscaba.

Además, vuelve el Dr. Guen, quien viaja con Maomao, Jinshi y Basen hacia la aldea de papel.

Antes de continuar, mira una escena de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este episodio del anime se estrena el viernes 6 de noviembre del 2026, como el capítulo 54 de toda la serie.

De esta manera, la producción respeta el calendario de lanzamiento semanal que caracteriza a esta entrega.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, el sexto episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se transmite a las 11:30 p. m. (hora local), dentro del bloque ‘Friday Night’ de Nippon Television y de 29 cadenas afiliadas.

Mientras tanto, en el streaming internacional, el lanzamiento del capítulo sigue estos horarios según cada país:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del viernes 6 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del viernes 6 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del viernes 6 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 pm. del viernes 6 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del viernes 6 de noviembre España 5:00 p.m. del viernes 6 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

“The Apothecary Diaries” está disponible en Crunchyroll, plataforma que la transmite en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la temporada 3 de la serie tiene 24 capítulos confirmados, divididos en dos partes. La primera emite 12 episodios y tiene un final previsto para el 18 de diciembre. Por otro lado, la segunda parte llega en abril del 2027.

En el anime "The Apothecary Diaries", Chou-u es un superviviente del clan Shi que pierde gran parte de sus recuerdos y termina bajo el cuidado de Maomao (Foto: OLM / TOHO animation)

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