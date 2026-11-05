Maomao es la carismática protagonista de la serie de anime y novelas ligeras "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)
Maomao es la carismática protagonista de la serie de anime y novelas ligeras "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
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El simpático anime (en español: “Los diarios de la boticaria” y en su idioma original: “Kusuriya no Hitorigoto”) llega al sexto episodio de su con los espectadores pendientes de una sola figura: la Dama Blanca, la misteriosa artista cuyo espectáculo dejó a todos con la boca abierta. Así, ¿te gustaría ver el nuevo capítulo de la producción en ? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el episodio 03x05 de la serie, titulado , presentó a Rikusan, sobrino y hijo adoptivo de Lahan, quien invitó a Maomao a ver el espectáculo de la Dama Blanca.

Allí, la artista adivinó un número escrito por nuestra protagonista, transformó cobre en plata y oro, y bebió un líquido que parecía mercurio.

Y, eventualmente, la boticaria explicó los trucos con química y vapor, pero la intérprete se esfumó después de la función. Además, quedó abierta la pregunta de quién financia toda la operación.

Entonces, el episodio 6 de la temporada 3 del anime se titula “La aldea de papel” (en inglés: “Paper Village” y en japonés: “Kami no Mura”).

Aquí, Chou-u es visto con una planta venenosa casi idéntica a la hierba medicinal que buscaba.

Además, vuelve el Dr. Guen, quien viaja con Maomao, Jinshi y Basen hacia la aldea de papel.

Antes de continuar, mira una escena de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este episodio del anime se estrena el viernes 6 de noviembre del 2026, como el capítulo 54 de toda la serie.

De esta manera, la producción respeta el calendario de lanzamiento semanal que caracteriza a esta entrega.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, el sexto episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se transmite a las 11:30 p. m. (hora local), dentro del bloque ‘Friday Night’ de Nippon Television y de 29 cadenas afiliadas.

Mientras tanto, en el streaming internacional, el lanzamiento del capítulo sigue estos horarios según cada país:

PaísesHorario
Estados Unidos8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del viernes 6 de noviembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica10:00 a.m. del viernes 6 de noviembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador11:00 a.m. del viernes 6 de noviembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico12:00 pm. del viernes 6 de noviembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil1:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
España5:00 p.m. del viernes 6 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

“The Apothecary Diaries” está disponible en Crunchyroll, plataforma que la transmite en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Importante: la temporada 3 de la serie tiene 24 capítulos confirmados, divididos en dos partes. La primera emite 12 episodios y tiene un final previsto para el 18 de diciembre. Por otro lado, la segunda parte llega en abril del 2027.

En el anime "The Apothecary Diaries", Chou-u es un superviviente del clan Shi que pierde gran parte de sus recuerdos y termina bajo el cuidado de Maomao (Foto: OLM / TOHO animation)
En el anime "The Apothecary Diaries", Chou-u es un superviviente del clan Shi que pierde gran parte de sus recuerdos y termina bajo el cuidado de Maomao (Foto: OLM / TOHO animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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