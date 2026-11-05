El simpático anime “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria” y en su idioma original: “Kusuriya no Hitorigoto”) llega al sexto episodio de su temporada 3 con los espectadores pendientes de una sola figura: la Dama Blanca, la misteriosa artista cuyo espectáculo dejó a todos con la boca abierta. Así, ¿te gustaría ver el nuevo capítulo de la producción en Crunchyroll? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!
Vale precisar que el episodio 03x05 de la serie, titulado “La inmortal serpiente blanca”, presentó a Rikusan, sobrino y hijo adoptivo de Lahan, quien invitó a Maomao a ver el espectáculo de la Dama Blanca.
Allí, la artista adivinó un número escrito por nuestra protagonista, transformó cobre en plata y oro, y bebió un líquido que parecía mercurio.
Y, eventualmente, la boticaria explicó los trucos con química y vapor, pero la intérprete se esfumó después de la función. Además, quedó abierta la pregunta de quién financia toda la operación.
Entonces, el episodio 6 de la temporada 3 del anime se titula “La aldea de papel” (en inglés: “Paper Village” y en japonés: “Kami no Mura”).
Aquí, Chou-u es visto con una planta venenosa casi idéntica a la hierba medicinal que buscaba.
Además, vuelve el Dr. Guen, quien viaja con Maomao, Jinshi y Basen hacia la aldea de papel.
Antes de continuar, mira una escena de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?
Este episodio del anime se estrena el viernes 6 de noviembre del 2026, como el capítulo 54 de toda la serie.
De esta manera, la producción respeta el calendario de lanzamiento semanal que caracteriza a esta entrega.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?
En Japón, el sexto episodio de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se transmite a las 11:30 p. m. (hora local), dentro del bloque ‘Friday Night’ de Nippon Television y de 29 cadenas afiliadas.
Mientras tanto, en el streaming internacional, el lanzamiento del capítulo sigue estos horarios según cada país:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del viernes 6 de noviembre
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|10:00 a.m. del viernes 6 de noviembre
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|11:00 a.m. del viernes 6 de noviembre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|12:00 pm. del viernes 6 de noviembre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|1:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
|España
|5:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?
“The Apothecary Diaries” está disponible en Crunchyroll, plataforma que la transmite en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y el subcontinente indio.
Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
Importante: la temporada 3 de la serie tiene 24 capítulos confirmados, divididos en dos partes. La primera emite 12 episodios y tiene un final previsto para el 18 de diciembre. Por otro lado, la segunda parte llega en abril del 2027.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí