Maomao ha dejado atrás el Palacio Interior y el Barrio Rojo, y ahora recorre el campo junto a Jinshi, en un tramo de la historia que cambió el ritmo habitual de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”). Así, los fans ya se preguntan qué traerá el episodio 7 de la tercera temporada del anime. Por eso, aquí te cuento cuándo se estrena, a qué hora se podrá ver y cuál es el link para disfrutar de la producción en Crunchyroll. ¡Anda alistando tu agenda y prepárate para esta aventura!

Vale precisar que el capítulo 03x06 de la serie, titulado “La aldea del papel”, llevó a Maomao de viaje con Jinshi.

De esta manera, cuando llegan a la casa de la familia de Guen, aparece un conflicto con el casero, que exige pagos acumulados por la tierra.

Entonces, en el nuevo episodio, se espera que se ponga a prueba el ingenio de nuestra protagonista frente a ese problema, con una peligrosa apuesta de por medio.

Antes de continuar, mira una escena de “The Apothecary Diaries”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este capítulo del anime llega a las pantallas el viernes 13 de noviembre del 2026, como el episodio 55 de la numeración total del show televisivo y bajo el título “The Bet” (o “La apuesta”).

De esta forma, la ficción respeta el calendario de lanzamiento semanal que la ha caracterizado desde siempre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, la transmisión de la serie está fijada para las 11:00 p.m. (hora local) a través de Nippon Television y sus emisoras afiliadas.

A nivel internacional, por su parte, el horario de lanzamiento oficial del episodio 7 de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” está programado de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) del viernes 13 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. del viernes 13 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. del viernes 13 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. del viernes 13 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. del viernes 13 de noviembre España 4:45 p.m. del viernes 13 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

“The Apothecary Diaries” es un título exclusivo de Crunchyroll en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que la temporada 3 de la ficción se compone de 24 capítulos divididos en dos tandas de 12: la primera se emite cada viernes entre octubre y diciembre de este 2026, mientras que la segunda llegará en el 2027.

Jinshi con maquillaje protésico de quemadura en una escena del episodio 7 de la tercera temporada del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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