En la temporada 3 del anime “The Apothecary Diaries” (en su idioma original: “Kusuriya no Hitorigoto” y en español: “Los diarios de la boticaria”), Maomao continúa resolviendo misterios con veneno, paciencia y hasta apuestas. Así, si quieres saber qué sigue en la serie basada en la obra de Natsu Hyūga, esta nota es para ti: en las próximas líneas, descubre el día y la hora de lanzamiento del episodio 8 de esta entrega del show televisivo, con el fin de verlo sin problemas en Crunchyroll.

Vale precisar que, en esta etapa del relato, nuestra protagonista viaja por el campo junto a Jinshi y Basen para investigar con discreción una plaga de insectos que amenaza al país.

En ese sentido, hemos visto a Maomao usar su alta tolerancia al alcohol para vencer en un duelo de bebida a un casero que tenía contra las cuerdas a la familia del Dr. Guen mientras Jinshi confía en ella desde el primer momento.

Y, respecto al capítulo 03x08 de la producción, el trío deja la aldea del papel para seguir con la investigación.

Antes de continuar, mira una escena de “The Apothecary Diaries”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este capítulo del anime, titulado “Hemp and Folk Religion” (o “El cáñamo y la religión popular”), llega a las pantallas el viernes 20 de noviembre del 2026.

De esta manera, la serie mantiene el ritmo de lanzamientos semanales que la ha distinguido desde sus inicios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, el capítulo se emite a las 11:00 p. m. (hora local) por Nippon Television y las cadenas afiliadas.

Sin embargo, para el resto del mundo, el estreno del episodio 8 de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” respeta el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) del viernes 20 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. del viernes 20 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. del viernes 20 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. del viernes 20 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. del viernes 20 de noviembre España 4:45 p.m. del viernes 20 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

El anime se emite en ‘simulcast’ a través de Crunchyroll, plataforma que ofrece el acceso en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Oceanía y África.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la temporada completa suma 24 episodios en total, distribuidas en dos tandas de 12 (la primera concluye en diciembre y la segunda llega en abril del 2027).

El anime "The Apothecary Diaries" continúa explorando su historia a lo largo de la temporada 3 (Foto: OLM / TOHO animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí