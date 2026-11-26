La travesía de Maomao rumbo al oeste sigue sumando giros. Así, la temporada 3 del anime “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) trae un nuevo capítulo y ahora el relato se mueve por caminos polvorientos, pueblos desconocidos y secretos de familia que prometen cambiarlo todo. Entonces, si no te quieres perder las actualizaciones de la historia, aquí te cuento cuándo llega el episodio 9 de esta entrega, a qué hora se puede ver en Crunchyroll y qué conviene recordar antes de darle play.

Vale precisar que, en el capítulo 03x08 del show televisivo, unos bandidos exigieron peaje en la carretera occidental y el grupo descubrió que Ah-Duo y la consorte Lishu viajaban en la misma ruta.

¿Y cuál es el objetivo de Ah-Duo en el viaje? Pues, encontrar esposa para el hermano menor del emperador.

De esta manera, se espera que podamos ser testigos de la reunión donde se discutan posibles candidatas a pareja para Jinshi.

Antes de continuar, mira una escena de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Este episodio del anime (el 57 en la cuenta total) se titula “Problems Accumulate” (en español: “Los problemas se acumulan”) y llega a las pantallas el viernes 27 de noviembre del 2026.

Así, la serie conserva el ritmo de lanzamientos semanales que la ha caracterizado desde su debut.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

En Japón, el capítulo 9 de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se transmite a las 11:00 p.m. (hora local), a través de Nippon Television y sus emisoras asociadas.

Mientras tanto, para el público internacional, su disponibilidad en el streaming respeta el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) del viernes 27 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. del viernes 27 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. del viernes 27 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. del viernes 27 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. del viernes 27 de noviembre España 4:45 p.m. del viernes 27 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Crunchyroll tiene los derechos exclusivos para transmitir la tercera entrega de “The Apothecary Diaries” en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 03x09 del anime sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Accede aquí al LINK OFICIAL de la producción.

Importante: este es el noveno capítulo del primer bloque de la temporada, con 12 episodios, el cual termina el 18 de diciembre. Así, la serie regresará en abril del 2027.

Jinshi es uno de los protagonistas del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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