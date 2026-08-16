“The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) vuelve a estar en boca de todos. Y es que el equipo detrás del anime de Crunchyroll ha confirmado una serie de novedades que los seguidores de Maomao y Jinshi llevaban meses esperando: la fecha de estreno exacta de la temporada 3 de la producción, un nuevo tráiler y una cara fresca dentro del elenco. Así, si eres de los que sigue cada movimiento de la franquicia creada por Natsu Hyūga, esta es la actualización que necesitabas.

Vale precisar que, en esta entrega del show televisivo, el escenario se expande del palacio imperial hacia la vida del pueblo.

En este contexto, Maomao empieza a investigar un fenómeno inusual, mientras Jinshi lidia con rumores sobre presagios de desastre y con un misterioso personaje que inquieta a la población.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

Tal como revela la web oficial de la franquicia, la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 2 de octubre del 2026 en Japón, marcando el regreso de los queridos protagonistas de la historia a la pantalla.

Cabe resaltar que esta tanda de episodios corresponde a la primera parte de la entrega, ya que la segunda mitad recién llegará en abril del 2027.

Además, la distribución internacional de Crunchyroll para el anime se mantiene: la emisión en la plataforma seguirá abarcando territorios como Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la región CIS y el subcontinente indio.

EL TRÁILER Y EL TEMA DE APERTURA DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

El primer adelanto oficial de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” fue publicado por Toho Animation el pasado sábado 15 de agosto del 2026.

Por otro lado, el nuevo tema de apertura se titula “Kumo wo Nuke Kazashita e Watashi Dake” y está a cargo de la banda japonesa Yorushika.

Importante: el avance muestra a Maomao investigando un fenómeno extraño entre los cultivos, mientras que Jinshi enfrenta tensiones ligadas a su identidad como hermano del emperador.

¿QUÉ PERSONAJE SE SUMA AL REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La actriz Reina Ueda se integra al elenco de la producción como Bai Niangniang, una figura misteriosa cuyas verdaderas intenciones se desconocen.

Y, como muchos fans de la industria del anime saben, la intérprete es reconocida por prestarle su voz a Reze en “Chainsaw Man” y a Kanao en “Demon Slayer”.

Aoi Yūki y Takeo Ōtsuka, por su parte, continúan como Maomao y Jinshi, respectivamente.

El póster de la temporada 3 de "The Apothecary Diaries", el famoso anime de drama e intriga (Foto: OLM / TOHO animation)

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