El anime “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) vuelve a las pantallas, a través del catálogo de Crunchyroll, con su esperadísima tercera temporada. Así, en este contexto, es normal que los seguidores de la franquicia se pregunten cuándo sale cada capítulo de esta entrega del show televisivo. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el calendario de estreno de los nuevos episodios de la producción. ¡Prepárate desde ya para tu cita semanal con Maomao y Jinshi!

Vale precisar que esta tanda de capítulos deja atrás el palacio interior para expandirse hacia el mundo exterior.

Aquí, la joven boticaria volverá a poner a prueba su agudeza para resolver misterios ligados a enfermedades, intrigas y más secretos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Apothecary Diaries” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3

De acuerdo con el experto en filtraciones de la industria @SugoiLITE, esta entrega del anime se compone de 24 episodios en total, repartidos en dos partes.

Entonces, suponiendo que cada tanda incluye 12 capítulos, así quedaría el calendario de estreno de la primera parte de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”:

Episodio 1: viernes 2 de octubre del 2026

viernes 2 de octubre del 2026 Episodio 2: viernes 9 de octubre del 2026

viernes 9 de octubre del 2026 Episodio 3: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 4: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 5: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 6: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 7: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 8: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 9: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 10: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 11: viernes 11 de diciembre del 2026

viernes 11 de diciembre del 2026 Episodio 12: viernes 18 de diciembre del 2026

Cabe resaltar que la segunda parte de la temporada llegará a las pantallas en la primavera japonesa del 2027. Es decir, entre marzo y mayo de ese año.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Los capítulos del anime llegan primero a Japón, dentro del bloque ‘Friday Anime Night’ de Nippon TV, a las 11:00 p.m. (hora local).

Y, al convertir ese horario a nivel internacional, así queda la programación según países:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. de los viernes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. de los viernes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. de los viernes España 4:00 p.m. de los viernes

Importante: estos horarios son referenciales, pues los episodios pueden tardar algunos minutos en estar disponibles en el streaming.

¿CÓMO VER “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “The Apothecary Diaries” es un título del catálogo global de Crunchyroll.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de la temporada 3 del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Jinshi y Maomao en una escena de la tercera temporada del anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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