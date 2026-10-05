La perspicaz Maomao inicia una nueva etapa lejos del palacio imperial en la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”), una fase que también marca un cambio relevante para la adaptación. Y es que Natsu Hyuga, la autora de las novelas ligeras originales, confirmó que esta entrega del anime de Crunchyroll cuenta con material adicional, lo que supone un salto de la historia hacia una escala mayor. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que las dos primeras temporadas de la producción giraron en torno al palacio interior.

Sin embargo, ahora que nuestra protagonista dejó esa locación atrás, ella vuelve al Barrio Rojo como boticaria y el foco se desplaza hacia los territorios del oeste.

En ese sentido, esta tanda de episodios plantea una posible hambruna por una plaga de insectos y Maomao sospecha que son saltamontes.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL MATERIAL ADICIONAL EN “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

A través de su cuenta de X, la autora Natsu Hyuga confirmó que, en la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”, varios tramos del anime se adelantan a su obra.

Y es que, en el texto, la autora explicó que el escenario de esta etapa cambia respecto a la escala de las dos primeras entregas de la serie.

Entonces, ante tal panorama, ella previó que la tercera tanda de episodios podía sentirse más débil que la segunda y decidió incorporar material propio.

De esta manera, la escritura adicional funciona como refuerzo para una etapa que la propia creadora consideraba frágil.

¿Y qué podría mostrar este nuevo material? Pues, se presume que se trataría de ampliaciones de diálogos, escenas o hasta explicaciones que, para alegría de los fans, enriquecerán el show televisivo.

¿CÓMO VER “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3?

Si quieres notar las modificaciones respecto a la obra original, recuerda que la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” arrancó el pasado viernes 2 de octubre del 2026 en Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿EN QUÉ ORDEN VER LA FRANQUICIA “THE APOTHECARY DIARIES”?

A continuación, repasa el orden para ver los proyectos audiovisuales de la franquicia “The Apothecary Diaries” en pantalla.

Temporada 1 :

Estreno: octubre del 2023

octubre del 2023 Dato clave: 24 episodios

Temporada 2:

Estreno: enero del 2025

Dato clave: 24 episodios

Temporada 3 Parte 1:

Estreno: 2 de octubre del 2026

2 de octubre del 2026 Dato clave: 12 episodios

“The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort”:

Estreno: 11 de diciembre del 2026 en Japón

11 de diciembre del 2026 en Japón Dato clave: película con una historia original de Natsu Hyuga

Temporada 3 Parte 2:

Estreno: abril del 2027

abril del 2027 Dato clave: segunda mitad del tercer bloque de episodios

En la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", los casos de Maomao necesitan nuevos aliados para resolverse (Foto: OLM / TOHO animation)

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