La esperada tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) se dividirá en dos partes. Los primeros episodios se emitirán a partir del viernes 2 de octubre de 2026 como parte de la temporada de anime de otoño. Mientras que la segunda parte llegará en abril del 2027 tras una pausa de varios meses. Por lo tanto, los fans del anime basado en las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino finalmente podrán ver las nuevas aventuras de Maomao y Jinshi.

Maomao enfrentará una crisis a gran escala que pondrá a prueba sus conocimientos médicos en los capítulos de la nueva entrega, que adaptará los volúmenes 5 y 6 de la novela ligera original. Lo que incluye el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu, el Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente) y el Arco de la Capital Occidental.

Además, en la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, la historia se moverá parcialmente fuera de la corte imperial hacia nuevas locaciones y tierras desconocidas, y explorará dinámicas y revelaciones profundas de los personajes principales.

Jinshi asume nuevas responsabilidades políticas en el tráiler de la temporada 3 de "The Apothecary Diaries", que se divide en dos partes (Foto: OLM / TOHO animation)

EL TRÁILER FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

El 25 de septiembre de 2026, TOHO animation publicó el tráiler final de la tercera entrega. El video de más de un minuto y medio revela un cambio radical en la escala del conflicto, nuevos misterios fuera del palacio y presenta a un personaje clave.

El clip se centra principalmente en Jinshi y las responsabilidades políticas que debe asumir tras revelarse que no es un eunuco sino el “hermano menor del Emperador”. Tiene que lidiar con una inmensa carga de trabajo administrativo y más conspiraciones en la corte. Además, se mencionan que ahora debe cuidar la forma en que se relaciona con Maomao.

Cuando se entera de que una plaga masiva de langostas amenaza la estabilidad de todo el país, recurre a Maomao para buscar una solución. Los dos protagonistas viajarán a las calles de la ciudad y a territorios occidentales para investigar los rumores de un extraño culto.

El último tráiler de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” también presenta a Bai Niangniang, conocida como La Dama Blanca, que es descrita como una ninfa de cabello blanco y ojos rojos. Aunque no se tienen más detalles, se sabe que tendrá un rol fundamental en los misterios de esta entrega.

El tema final de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”

El tráiler final también permite escuchar por primera vez el nuevo ending, titulado AIYOU, que es interpretado por el reconocido músico Eve. Se trata de un artista conocido por Kaikai Kitan, el primer tema de apertura de “Jujutsu Kaisen”, Kaze no Anthem de “Witch Hat Atelier”, Fight Song de “Chainsaw Man”, y más.

Anteriormente se reveló que la canción del tema de apertura titulada Kumo wo Nuke Kaze Shita Watashi Dake es interpretada por el dúo de rock japonés Yorushika.

Bai Niangniang, conocida como La Dama Blanca, aparece en el tráiler final de la temporada 3 de "The Apothecary Diaries", que se estrena el 2 de octubre (Foto: OLM / TOHO animation)

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