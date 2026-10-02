Si eres de los que siente que la espera entre episodios de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) se hace casi eterna, seguro amarás saber que el catálogo de Crunchyroll tiene la solución. Y es que la plataforma de streaming incluye diversos títulos con ambientación de época, enigmas por resolver y protagonistas de mente afilada. Así, si estás siguiendo la tercera entrega de la producción y quieres conocer otras historias en paralelo, esta nota es para ti.

Vale precisar que cada uno de los shows televisivos de la selección mezclan misterio y fantasía con personajes que se abren camino con ingenio, una combinación que los hace cercanos al universo de “The Apothecary Diaries”.

Además, el abanico es amplio: hay aventura, intriga, isekai médico y hasta enigmas de joyería.

LOS ANIMES QUE DEBES VER JUNTO A “THE APOTHECARY DIARIES” - TEMPORADA 3

1. “Yona, la princesa del amanecer”

Empiezo la lista con “Yona, la princesa del amanecer”, un anime ambientado en el reino de Koka.

La historia sigue a la princesa Yona, quien pierde a su padre y su castillo a manos de Soo-Won, su amigo de la infancia. Entonces, junto al general Hak, emprende un viaje para encontrar a los Cuatro Dragones y recuperar el trono.

Así, la evolución de una protagonista femenina frente a diversas intrigas la acercan a “The Apothecary Diaries”... aunque con un relato mucho más orientado hacia la aventura y la fantasía.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

"Yona, la princesa del amanecer" es un anime de fantasía épica, romance y aventuras (Foto: AT-X / Docomo Anime Store / Pierrot)

2. “Parallel World Pharmacy”

Por otro lado, “Parallel World Pharmacy” es la adaptación de las novelas de Liz Takayama.

Aquí, la historia sigue a un científico farmacológico que muere por exceso de trabajo y renace como Pharma, hijo de una familia noble de médicos de la corte. Y, en su nueva vida, aplica conocimientos de medicina moderna para tratar a sus pacientes.

En ese sentido, tal como te puedes imaginar, el vínculo con “The Apothecary Diaries” está en la medicina como herramienta narrativa.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. “The Case Files of Jeweler Richard”

Cierro la lista con “The Case Files of Jeweler Richard”, producción que adapta la novela de Nanako Tsujimura.

En este anime, conocemos al tasador de joyas Richard y al universitario Seigi Nakata, quienes investigan los secretos y mensajes ocultos detrás de gemas famosas.

De esta manera, la ficción comparte con “The Apothecary Diaries” el gusto por los enigmas que surgen de objetos aparentemente cotidianos.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

El anime "Hōsekisho Richard-shi no Nazo Kantei" explora géneros como el drama y la intriga a lo largo de su trama (Foto: Shuka)

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